مُعقبًا على تنفيد حكم الإعدام.. البزم: سنواصل تطبيق القانون لحماية السلم المجتمعي

رام الله - دنيا الوطنعقب المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، اليوم الأحد، على تنفيذ الوزارة حكم الإعدام بحق خمسة مدانين.وقال البزم إن "الوزارة نفذت، أحكاماً قضائية بالإعدام على خمسة من المدانين في قضايا أمنية وجنائية، اثنان منهم أُدينا بالتخابر مع الاحتلال، وثلاثة آخرون أدينوا بارتكاب جرائم قتل على خلفية جنائية".وتابع أن "وزارة الداخلية والأمن الوطني ستواصل القيام بمسؤولياتها وواجبها في تطبيق القانون من أجل صون وحماية الأمن والسلم المجتمعي".