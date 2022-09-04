الهند: مصرع 23 شخصًا بسبب صواعق البرق

رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤولون هنود، أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم من جراء صواعق البرق التي ضربت شرق البلاد خلال الأيام القليلة الماضية أثناء العواصف الموسمية.وذكر مسؤولو إدارة مكافحة الكوارث في ولاية بيهار الواقعة في شرق الهند أن ضحايا هذه الصواعق كانوا من المزارعين والعمال في بيهار.وقال: "إنهم لقوا حتفهم أثناء العواصف التي ضربت الولاية خلال الفترة ما بين يومي الأربعاء والجمعة".وأوضحوا أن 11 شخصا لقوا حتفهم عبر أنحاء الولاية يوم الجمعة، إضافة إلى مصرع 13 شخصا خلال اليومين السابقين.