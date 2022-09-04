دولي

الهند: مصرع 23 شخصًا بسبب صواعق البرق

الهند: مصرع 23 شخصًا بسبب صواعق البرق
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤولون هنود، أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم من جراء صواعق البرق التي ضربت شرق البلاد خلال الأيام القليلة الماضية أثناء العواصف الموسمية.

وذكر مسؤولو إدارة مكافحة الكوارث في ولاية بيهار الواقعة في شرق الهند أن ضحايا هذه الصواعق كانوا من المزارعين والعمال في بيهار.

وقال: "إنهم لقوا حتفهم أثناء العواصف التي ضربت الولاية خلال الفترة ما بين يومي الأربعاء والجمعة".

وأوضحوا أن 11 شخصا لقوا حتفهم عبر أنحاء الولاية يوم الجمعة، إضافة إلى مصرع 13 شخصا خلال اليومين السابقين.

أخبار ذات صلة

ترامب مهاجمًا بايدن: &#34;بلادنا سيدمرها الديمقراطيون&#34;

ترامب مهاجمًا بايدن: "بلادنا سيدمرها الديمقراطيون"

&#34;ستدفعون ثمناً باهظًا&#34;.. تركيا تُصعّد من تهديدها لليونان

"ستدفعون ثمناً باهظًا".. تركيا تُصعّد من تهديدها لليونان

أميريكا: شخص يقود طائرة صغيرة ويهدد بتحطيمها في متجر بولاية ميسيسيبي

أميريكا: شخص يقود طائرة صغيرة ويهدد بتحطيمها في متجر بولاية ميسيسيبي

إسرائيل ترفض السماح لطاقم البحرية التركية النزول إلى شاطئ حيفا

إسرائيل ترفض السماح لطاقم البحرية التركية النزول إلى شاطئ حيفا

شاهد: قطعة بحرية تابعة لسلاح البحرية التركي ترسو في ميناء حيفا

شاهد: قطعة بحرية تابعة لسلاح البحرية التركي ترسو في ميناء حيفا

بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية

بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية

روسيا وإثيوبيا تجريان مباحثات عسكرية وتجارية في أكتوبر

روسيا وإثيوبيا تجريان مباحثات عسكرية وتجارية في أكتوبر

فرنسا: استئناف عمل جميع المفاعلات النووية في البلاد

فرنسا: استئناف عمل جميع المفاعلات النووية في البلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

&#34;النضال الشعبي&#34;: ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من معاناة شعبنا في غزة

"النضال الشعبي": ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من معاناة شعبنا في غزة

مركز حقوقي يطالب بالتحقيق الفوري في قضية استشهاد المعتقل محاميد

مركز حقوقي يطالب بالتحقيق الفوري في قضية استشهاد المعتقل محاميد

اللجنة القطرية توقع اتفاقية لدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة

اللجنة القطرية توقع اتفاقية لدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة

وزارة الاتصالات وسلطة الاراضي في تعاون مشترك لدعم التحول الرقمي

وزارة الاتصالات وسلطة الاراضي في تعاون مشترك لدعم التحول الرقمي

&#34;الخارجية&#34;: تعميق الاستيطان يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع

"الخارجية": تعميق الاستيطان يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لاستعادة أجواء حوار الأمناء العامين في رام الله وبيروت

"الديمقراطية" تدعو لاستعادة أجواء حوار الأمناء العامين في رام الله وبيروت

قرار روسي بوقفه عن أوروبا.. هل يرتفع سعر الغاز بالشرق الأوسط وفلسطين؟

قرار روسي بوقفه عن أوروبا.. هل يرتفع سعر الغاز بالشرق الأوسط وفلسطين؟

منوعات

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ&#34;المهدي المنتظر&#34;

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ"المهدي المنتظر"

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن &#34;الجنس&#34;

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن "الجنس"

شاهد: ابن كاظم الساهر يضع منى الشاذلي في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ابن كاظم الساهر يضع منى الشاذلي في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بروب الاستحمام

شاهد: ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بروب الاستحمام

عربي

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر

السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا

السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا

عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا

عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا

سوريا: مسلحو &#34;النصرة&#34; ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

سوريا: مسلحو "النصرة" ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب