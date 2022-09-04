عاجل

  • النائب بالمجلس التشريعي بغزة فرج الغول: حدث تنفيذ الإعدام مؤلم وكبير لكنه رادع للمجرمين وراحة للعائلات أصحاب الدم

  • فرج الغول: تنفيذ حكم الإعدام عقوبة مؤلمة وقاسية وترك تنفيذها هو أقصى وأشد لأنه سيورث عداءات كثيرة بالمجتمع

شؤون فلسطينية

شاهد: بعد فيديو المصرية المثير للجدل.. هل يمكن للحامل ممارسة رفع الأثقال؟

شاهد: بعد فيديو المصرية المثير للجدل.. هل يمكن للحامل ممارسة رفع الأثقال؟
المصرية ياسمين خطاب حامل تمارس رياضة رفع الأثقال
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
أثار مقطع فيديو لامرأة مصرية حامل تمارس رياضة رفع الأثقال، جدلاً كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.  

ومقطع الفيديو للسيدة المصرية ياسمين خطاب، وهي حامل تلعب رياضة رفع الأثقال، فيما أعرب عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل استغرابهم من ممارسة هذه الرياضة التي يمكن أن تشكل خطراً على الحامل والجنين.

بدوره، أكد استشاري النساء والتوليد، في مستشفى الشفاء، بغزة، د.محمد فتوح، أن ممارسة الرياضة أثناء فترة الحمل أمر محبذ ينصح به الأطباء للمرأة خلال هذه الفترة.

وقال فتوح في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "هناك العديد من الفوائد الصحية لممارسة الرياضة أثناء الحمل، حيث تحسّن المزاج وتخفف آلام الظهر وتمنع ظهور مشاكل المفاصل وتحسّن توازن حركة الأمعاء".

وأضاف: "هذا الكلام لا يعني بالمطلق أن كافة التمرينات يُسمح بممارستها ومناسبة لوضع المرأة الحامل فهناك حالات تستوجب التوقف عن ممارسة الرياضة مثل حدوث نزيف مهبلي، ظهور تقلصات مبكرة وارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل".

وأوضح، أنه "وإذا كانت الحامل قليلة الحركة ولا تمارس الرياضة بانتظام، ينبغي البدء بتمارين سهلة ثم تزيد شدتها شيئا فشيئا فيما لا يقل عن ساعتين ونصف الساعة من التمرينات الهوائية مثل المشي والسباحة وركوب الدراجة".

وأشار إلى أنه "ينبغي على النساء الحوامل اللاتي كن يمارسن الرياضة بشكل مستمر، خفض شدة التمرينات قليلاً".

وتعقيباً على الفيديو المنتشر لسيدة مصرية تمارس رياضة رفع الأثقال، بيّن استشاري النساء والتوليد، أن "ممارسة تمارين رفع الأثقال من قبل الحامل آمنة ضمن شروطٍ محددة".

وشدد على أنه "يجب عليها اختيار الأوزان المناسبة للحامل، وهي غير محددة لأنَّها تعتمد على عوامل مختلفة بالنسبة للحامل وفقًا لقدرتها على التحمّل"، مشيراً إلى "أنه يجب اختيار الأثقال بأوزان من خفيفة إلى معتدلة وتجنب الأوزان الثقيلة".

وبيّن أنه "من المعروف أن توازن الحامل يختل عند حمل أشياء ثقيلة، مما يزيد من احتمالية السقوط، وقد يشكل ذلك خطراً على الجنين".

وأكد على أن "حمل مثل هذه الأثقال التي ظهرت في الفيديو يهدد الحامل ويضعها في مخاطر جمة من أهمها، الولادة المبكرة أو انفصال المشيمة المبكر كما أن رفع الأشياء الثقيلة بشكل متكرر قد يزيد من خطر حدوث إجهاض ويمكن أن يعرض المرأة الحامل إلى خطر متزايد من آلام المفاصل والظهر ويزيد ذلك من إجهاد قاع الحوض وتلفه، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر سلس البول وتدلي أعضاء الحوض".

وأضاف، أنه يؤدي إلى حدوث هبوط في الرحم، وهي حالة تؤدي إلى ضعف في عضلات الحوض التي تدعم الرحم فينزل الرحم إلى الأسفل. 

ووجه الدكتور فتوح عدداً من  النصائح التي للحامل في الشهور الأخيرة أثناء ممارسة التمارين الرياضية لتمنحها مزيدًا من الطاقة وتساعد على النوم وتحسين الحالة المزاجية مثل، المشي من 20-30 دقيقة كل يوم أو بقدر استطاعتك، ممارسة تمارين "اليوغا" أو "البيلاتس"، ممارسة الرياضة في الماء مثل السباحة، ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، مرني ذراعيك بالأنشطة اليومية ولكن تجنبي حمل الأشياء الثقيلة، يمكنك صعود الدرج بدلًا من المصعد لتقوية عضلات الساقين وتجنب الإصابة بدوالي الساقين".


 


أخبار ذات صلة

بيت لحم: الاحتلال يحتجز مركبة تقل جثمان الشهيد أبو محاميد

بيت لحم: الاحتلال يحتجز مركبة تقل جثمان الشهيد أبو محاميد

غزة: &#34;الشرطة المجتمعية&#34; تُنهي 13 خلافًا ماليًا في محافظات القطاع

غزة: "الشرطة المجتمعية" تُنهي 13 خلافًا ماليًا في محافظات القطاع

مُعقبًا على تنفيد حكم الإعدام.. البزم: سنواصل تطبيق القانون لحماية السلم المجتمعي

مُعقبًا على تنفيد حكم الإعدام.. البزم: سنواصل تطبيق القانون لحماية السلم المجتمعي

هيئة الأسرى: استمرار جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى الذين يواجهون الموت كل يوم

هيئة الأسرى: استمرار جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى الذين يواجهون الموت كل يوم

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة الأحد

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة الأحد

تعرف على حالة الطقس حتى يوم الأربعاء المقبل

تعرف على حالة الطقس حتى يوم الأربعاء المقبل

&#34;الداخلية&#34; بغزة: تنفيذ خمسة أحكام قضائية بالإعدام

"الداخلية" بغزة: تنفيذ خمسة أحكام قضائية بالإعدام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيت لحم: الاحتلال يحتجز مركبة تقل جثمان الشهيد أبو محاميد

بيت لحم: الاحتلال يحتجز مركبة تقل جثمان الشهيد أبو محاميد

غزة: &#34;الشرطة المجتمعية&#34; تُنهي 13 خلافًا ماليًا في محافظات القطاع

غزة: "الشرطة المجتمعية" تُنهي 13 خلافًا ماليًا في محافظات القطاع

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

&#34;النضال الشعبي&#34;: ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من معاناة شعبنا في غزة

"النضال الشعبي": ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من معاناة شعبنا في غزة

مركز حقوقي يطالب بالتحقيق الفوري في قضية استشهاد المعتقل محاميد

مركز حقوقي يطالب بالتحقيق الفوري في قضية استشهاد المعتقل محاميد

وزير الاتصالات يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; حقيقة ضياع معلومات من وزارة الصحة

وزير الاتصالات يكشف لـ"دنيا الوطن" حقيقة ضياع معلومات من وزارة الصحة

اللجنة القطرية توقع اتفاقية لدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة

اللجنة القطرية توقع اتفاقية لدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة

وزارة الاتصالات وسلطة الاراضي في تعاون مشترك لدعم التحول الرقمي

وزارة الاتصالات وسلطة الاراضي في تعاون مشترك لدعم التحول الرقمي

منوعات

شاهد: دينا الشربيني تمارس رياضتها المفضلة &#34;الأصعب على الإطلاق&#34;

شاهد: دينا الشربيني تمارس رياضتها المفضلة "الأصعب على الإطلاق"

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بإطلالة مفاجئة وغريبة لها

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بإطلالة مفاجئة وغريبة لها

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سيرين عبدالنور تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها واعتزالها للتمثيل

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: سعد لمجرد يغضب جمهوره بسبب هذه الحركات الجريئة في رقصه

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ&#34;المهدي المنتظر&#34;

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ"المهدي المنتظر"

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن &#34;الجنس&#34;

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن "الجنس"

عربي

الكاظمي يدعو لإجراء جولة ثانية من &#34;الحوار الوطني&#34;

الكاظمي يدعو لإجراء جولة ثانية من "الحوار الوطني"

دي ميستورا يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف في الجزائر

دي ميستورا يلتقي ممثلي البوليساريو في تندوف في الجزائر

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر

السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا

السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا