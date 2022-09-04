شاهد: بعد فيديو المصرية المثير للجدل.. هل يمكن للحامل ممارسة رفع الأثقال؟

أثار مقطع فيديو لامرأة مصرية حامل تمارس رياضة رفع الأثقال، جدلاً كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





ومقطع الفيديو للسيدة المصرية ياسمين خطاب، وهي حامل تلعب رياضة رفع الأثقال، فيما أعرب عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل استغرابهم من ممارسة هذه الرياضة التي يمكن أن تشكل خطراً على الحامل والجنين.



بدوره، أكد استشاري النساء والتوليد، في مستشفى الشفاء، بغزة، د.محمد فتوح، أن ممارسة الرياضة أثناء فترة الحمل أمر محبذ ينصح به الأطباء للمرأة خلال هذه الفترة.



وقال فتوح في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "هناك العديد من الفوائد الصحية لممارسة الرياضة أثناء الحمل، حيث تحسّن المزاج وتخفف آلام الظهر وتمنع ظهور مشاكل المفاصل وتحسّن توازن حركة الأمعاء".



وأضاف: "هذا الكلام لا يعني بالمطلق أن كافة التمرينات يُسمح بممارستها ومناسبة لوضع المرأة الحامل فهناك حالات تستوجب التوقف عن ممارسة الرياضة مثل حدوث نزيف مهبلي، ظهور تقلصات مبكرة وارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل".



وأوضح، أنه "وإذا كانت الحامل قليلة الحركة ولا تمارس الرياضة بانتظام، ينبغي البدء بتمارين سهلة ثم تزيد شدتها شيئا فشيئا فيما لا يقل عن ساعتين ونصف الساعة من التمرينات الهوائية مثل المشي والسباحة وركوب الدراجة".



وأشار إلى أنه "ينبغي على النساء الحوامل اللاتي كن يمارسن الرياضة بشكل مستمر، خفض شدة التمرينات قليلاً".



وتعقيباً على الفيديو المنتشر لسيدة مصرية تمارس رياضة رفع الأثقال، بيّن استشاري النساء والتوليد، أن "ممارسة تمارين رفع الأثقال من قبل الحامل آمنة ضمن شروطٍ محددة".



وشدد على أنه "يجب عليها اختيار الأوزان المناسبة للحامل، وهي غير محددة لأنَّها تعتمد على عوامل مختلفة بالنسبة للحامل وفقًا لقدرتها على التحمّل"، مشيراً إلى "أنه يجب اختيار الأثقال بأوزان من خفيفة إلى معتدلة وتجنب الأوزان الثقيلة".



وبيّن أنه "من المعروف أن توازن الحامل يختل عند حمل أشياء ثقيلة، مما يزيد من احتمالية السقوط، وقد يشكل ذلك خطراً على الجنين".



وأكد على أن "حمل مثل هذه الأثقال التي ظهرت في الفيديو يهدد الحامل ويضعها في مخاطر جمة من أهمها، الولادة المبكرة أو انفصال المشيمة المبكر كما أن رفع الأشياء الثقيلة بشكل متكرر قد يزيد من خطر حدوث إجهاض ويمكن أن يعرض المرأة الحامل إلى خطر متزايد من آلام المفاصل والظهر ويزيد ذلك من إجهاد قاع الحوض وتلفه، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر سلس البول وتدلي أعضاء الحوض".



وأضاف، أنه يؤدي إلى حدوث هبوط في الرحم، وهي حالة تؤدي إلى ضعف في عضلات الحوض التي تدعم الرحم فينزل الرحم إلى الأسفل.



ووجه الدكتور فتوح عدداً من النصائح التي للحامل في الشهور الأخيرة أثناء ممارسة التمارين الرياضية لتمنحها مزيدًا من الطاقة وتساعد على النوم وتحسين الحالة المزاجية مثل، المشي من 20-30 دقيقة كل يوم أو بقدر استطاعتك، ممارسة تمارين "اليوغا" أو "البيلاتس"، ممارسة الرياضة في الماء مثل السباحة، ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، مرني ذراعيك بالأنشطة اليومية ولكن تجنبي حمل الأشياء الثقيلة، يمكنك صعود الدرج بدلًا من المصعد لتقوية عضلات الساقين وتجنب الإصابة بدوالي الساقين".















خاص دنيا الوطن- مدلين خلة