شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله
اعتقالات في الضفة- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، عددًا من الأسرى المحررين من نابلس ورام الله بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال حي المخفية بنابلس وسط إطلاق النار وقنابل الغاز السام، وداهمت منزل الأسير المحرر بدر الرزة، واعتقلته بعد التحقيق معه ميدانيًا.

وطالت اعتقالات الاحتلال المحرر ماهر حرب على حاجز زعترة جنوب نابلس، الليلة الماضية.

واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، الأسيرين المحررين محمد ثائر أبو عليا، وعامر عاطف أبو عليا عند حاجز عسكري نصبته قرب المدخل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله.

وشهد شهر آب/ أغسطس الماضي تصاعدًا في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري 3013 انتهاكاً للاحتلال خلال الشهر الماضي، كان أبرزها اغتيال المقاوم إبراهيم النابلسي ورفيقه إسلام صبوح، في اشتباك مسلح بالبلدة القديمة بمدينة نابلس، إضافة إلى استشهاد سبعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (657) فلسطينيا، فيما أصيب (590) فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وتشن قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تطال النساء والأطفال والشيوخ، وسط انتهاكات متزايدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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