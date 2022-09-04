ترامب مهاجمًا بايدن: "بلادنا سيدمرها الديمقراطيون"



كما أضاف "الديمقراطيون فبركوا قصصا زائفة منها فوزي برئاسة أميركا بدعم روسي"، بحسب ما نقله موقع قناة (العربية).



وتابع الرئيس الأميركي السابق "هزمنا المشعوذين السياسيين رغم كل محاولاتهم الزائفة".



وتابع "لن نتوقف عن قول الحقيقة وستفشل كل محاولات تكميم أفواهنا".



كما قال "أقصى اليسار هم من يشكلون تهديدا لأميركا"، مضيفاً "الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020 مزورة ولا شرعية لمن يعتلون السلطة.



ووصف ترامب الرئيس جو بايدن بأنه "عدو للدولة"، وذلك ردا منه على هجوم شرس شنه ضده بايدن الذي أكد قبل يومين أن الرئيس الجمهوري السابق والجمهوريين الذين يتبنون عقيدته "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" يمثلون "تطرفا يهدد أسس أميركا".



واعتبر ترامب أن "خطاب بايدن كان مجرد كراهية وغضب"، مضيفاً "بايدن يتحمل مسؤولية المعاناة التي يتكبدها الأميركيون".



ووصف الرئيس جو بايدن بأنه "عدو للدولة"، وذلك ردا منه على هجوم شرس شنه ضده بايدن الذي أكد قبل يومين أن الرئيس الجمهوري السابق والجمهوريين الذين يتبنون عقيدته "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" يمثلون "تطرفا يهدد أسس أميركا".



واعتبر ترامب أن "خطاب بايدن كان مجرد كراهية وغضب"، مضيفاً "بايدن يتحمل مسؤولية المعاناة التي يتكبدها الأميركيون".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام أنصاره، "بلادنا سيدمرها الديمقراطيون وعلينا إعادة الحكم للشعب الأميركي".جاء ذلك، خلال مشاركته في أول تجمع انتخابي لدعم مرشحين جمهوريين، مساء السبت، في ولاية بنسلفانيا.