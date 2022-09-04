شؤون فلسطينية

تعرف على حالة الطقس حتى يوم الأربعاء المقبل

تعرف على حالة الطقس حتى يوم الأربعاء المقبل
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبياً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين، يكون الجو حارا نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأربعاء، غائما جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

هذا وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-20 30-20 28-19 بيت لحم 30-20 30-20 28-19
رام الله والبيرة 29-19 29-19 27-18 طولكرم 31-23 31-23 30-22
نابلس 31-21 31-21 29-20 قلقيلية 31-23 31-23 30-22
جنين 33-23 33-23 31-22 سلفيت 30-20 30-20 28-19
طوباس 34-24 34-24 32-23 روابي 31-21 31-21 29-20
الخليل 29-19 29-19 27-18 غزه 30-24 30-24 29-23
أريحا 39-27 39-27 38-26 خانيونس 30-24 30-24 29-23
الأغوار الشمالية 37-25 37-25 36-24 رفح 31-23 31-23 30-22

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