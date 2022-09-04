شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة: تنفيذ خمسة أحكام قضائية بالإعدام

"الداخلية" بغزة: تنفيذ خمسة أحكام قضائية بالإعدام
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الأحد، تنفيذ خمسة أحكام قضائية بالإعدام، نهائية وباتّة وواجبة النفاذ، بحق مُدانَين اثنين بالتخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بجرائم قتل جنائية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن تنفيذ الأحكام يأتي "استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي".

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن التنفيذ جاء بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي".

وأضافت: "تم تنفيذ الأحكام بحضور جميع الجهات المختصة، ووفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها".

هذا وقررت تنفيذ الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، مواليد عام 1978م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30/10/2009، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وذكرت أن المذكور ارتبط  بمخابرات الاحتلال عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين.

وتابعت: "كما تقرر تنفيذ الإعدام شنقاً بحق المدان (خ، س)، مواليد عام 1968م من سكان خانيونس، وموقوف بتاريخ 15/2/2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وزادت الوزارة، أن المذكور ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 1991م، وزودها بكل ما طلب منه من معلومات عن رجال المقاومة، وأماكن سكنهم، والعديد من أعمالهم، وأماكن إطلاق صواريخ وورش حدادة، ونتج عن ذلك استهداف عدة أماكن وارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وقالت: "نفذنا حكم الإعدام شنقاً بحق المدان (إ، ع) مواليد عام 1979م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 1/3/2004، وذلك بتهمة خطف واغتصاب وقتل مواطنة، ثم هروب من السجن وارتكاب جريمة قتل أخرى لأحد المواطنين، مقترنة بجناية الخطف والسلب عام 2009".

هذا ونفذت حكم الإعدام شنقاً بحق المدان (م، ز) مواليد عام 1992م من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 30/9/2013، وذلك بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين.

وأفادت بتنفيذها أيضًا حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ج، ق) مواليد عام 1996م من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 14/7/2022، وذلك بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة الأحد

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة الأحد

تعرف على حالة الطقس حتى يوم الأربعاء المقبل

تعرف على حالة الطقس حتى يوم الأربعاء المقبل

كم بلغ سعر صرف الدولار هذا الصباح؟

كم بلغ سعر صرف الدولار هذا الصباح؟

ما الأبعاد التي يحملها إعلان أسامة السعدي عدم ترشحه لانتخابات (كنيست)؟

ما الأبعاد التي يحملها إعلان أسامة السعدي عدم ترشحه لانتخابات (كنيست)؟

&#34;النضال الشعبي&#34;: ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من معاناة شعبنا في غزة

"النضال الشعبي": ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من معاناة شعبنا في غزة

&#34;النضال الشعبي&#34;: ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من معاناة شعبنا في غزة

"النضال الشعبي": ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من معاناة شعبنا في غزة

جنين: &#34;النضال الشعبي&#34; تدعو لأهمية تفعيل المقاومة الشعبية وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً

جنين: "النضال الشعبي" تدعو لأهمية تفعيل المقاومة الشعبية وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

الاحتلال يعتقل أسرى محررين من نابلس ورام الله

&#34;النضال الشعبي&#34;: ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من معاناة شعبنا في غزة

"النضال الشعبي": ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من معاناة شعبنا في غزة

مركز حقوقي يطالب بالتحقيق الفوري في قضية استشهاد المعتقل محاميد

مركز حقوقي يطالب بالتحقيق الفوري في قضية استشهاد المعتقل محاميد

اللجنة القطرية توقع اتفاقية لدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة

اللجنة القطرية توقع اتفاقية لدعم زواج 250 شابا في قطاع غزة

وزارة الاتصالات وسلطة الاراضي في تعاون مشترك لدعم التحول الرقمي

وزارة الاتصالات وسلطة الاراضي في تعاون مشترك لدعم التحول الرقمي

&#34;الخارجية&#34;: تعميق الاستيطان يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع

"الخارجية": تعميق الاستيطان يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لاستعادة أجواء حوار الأمناء العامين في رام الله وبيروت

"الديمقراطية" تدعو لاستعادة أجواء حوار الأمناء العامين في رام الله وبيروت

قرار روسي بوقفه عن أوروبا.. هل يرتفع سعر الغاز بالشرق الأوسط وفلسطين؟

قرار روسي بوقفه عن أوروبا.. هل يرتفع سعر الغاز بالشرق الأوسط وفلسطين؟

منوعات

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: وائل جسار في نوبة بكاء على المسرح بعد رحيل جورج الراسي

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد: الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان بسبب ما فعله بعد خروجه من المسجد

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا العبدلله بعيد ميلادها الـ52

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

بعد ولادتها المبكرة.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ&#34;المهدي المنتظر&#34;

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة بحلمها بـ"المهدي المنتظر"

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن &#34;الجنس&#34;

الجمهور يشن هجوم حاد على فنان شهير بسبب تصريحاته عن "الجنس"

شاهد: ابن كاظم الساهر يضع منى الشاذلي في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ابن كاظم الساهر يضع منى الشاذلي في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بروب الاستحمام

شاهد: ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بروب الاستحمام

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بسبب إطلالاته الجريئة

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بسبب إطلالاته الجريئة

شاهد: بدر خلف يتحدث عن معاناته من اكتئاب النفاس

شاهد: بدر خلف يتحدث عن معاناته من اكتئاب النفاس

عربي

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر

السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا

السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا

عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا

عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا

سوريا: مسلحو &#34;النصرة&#34; ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

سوريا: مسلحو "النصرة" ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب