شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي": ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من معاناة شعبنا في غزة

"النضال الشعبي": ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من معاناة شعبنا في غزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من خطورة ارتفاع أسعار الوقود في قطاع غزة مقارنة بالأسعار في الضفة الغربية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها شعبنا نتيجة استمرار الانقسام والحصار على القطاع.

وطالبت الجبهة بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة من وزارة المالية برام الله من خلال الإعفاء الضريبي وتخفيض الرسوم الجمركية ومراقبة أسعارها، مع ضرورة فرض إجراءات صارمة وعقابية من الجهات المسؤولة تجاه التجار والشركات الاحتكارية والتي تزيد من معاناة
شعبنا.

وأكدت أن قطاع غزة والذي يواجه واقعاً مأساوياً، يتطلب جهداً أكبر لوقف التدهور المريع في كافة مناحي الحياة، من خلال اقرار سياسات وطنية شاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعزز صمودهم وتلبي احتياجاتهم المعيشية.

وشددت الجبهة على ضرورة فتح حوار مجتمعي لوضع حلول عملية وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية المتردية التي يمر بها الشعب الفلسطيني .

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