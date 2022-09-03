جنين: "النضال الشعبي" تدعو لأهمية تفعيل المقاومة الشعبية وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً

رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خلال اجتماع موسع نظمته لكوادرها في الأطر التنظيمية والنقابية، وشملت اجتماعاً موسعاً لسكرتيري الهيئات التنظيمية ولجنة العمل النقابي والجماهيري ولجنة النقابات المهنية في محافظة جنين بأن الرد على كافة مخططات حكومة الاحتلال المتطرفة يتجلى بتفعيل وتطوير أشكال وأساليب النضال والكفاح الشعبي والجماهيري وعزل سياسات الاحتلال، وفضح ممارساته وعدوانه الجائر ومن خلال تعزيز المقاطعة للاحتلال سياسياً واقتصادياً وعلى كل المستويات وانجاز وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها صمام أمان المشروع الوطني والثوابت الوطنية الفلسطينية .وقال محمد علوش عضو المكتب السياسي للجبهة إن "قواعد اللعبة تغيرت، الأمر الذي يتطلب دراسة فلسطينية واضحة لأسس التحرك الدولي وفتح كافة الملفات التي تساهم في عزلة ونبذ حكومة الاحتلال الإسرائيلية ، ومن أهمها النضال من أجل الإفراج عن الأسرى وتدويل قضيتهم، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية ومواصلة التحرك الفلسطيني نحو ترسيخ الدولة الفلسطينية ونيل عضويتها الكاملة ومكانتها الناجزة في الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تعزيز صمود شعبنا وحماية انجازاته الوطنية ، مطالباً الدول العربية بالإيفاء بالتزاماتها من خلال شبكة أمان مالي لدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية في مواجهة مشاريع وسياسات الاحتلال الإسرائيلي".وأكد علوش ضرورة اعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني، واستنهاض دورها الوطني السياسي والقانوني وتفعيل هيئات ودوائر المنظمة لتقوم بدورها على أكمل وجه.ونددت الجبهة بسياسات واجراءات الاحتلال العدوانية التي تستهدف محافظة جنين وممارسات الاحتلال الهمجية والارهابية التي تستهدف مدينة ومخيم وبلدات وقرى جنين بشكل ممنهج في محاولة من الاحتلال لترهيب شعبنا وكسر ارادته الوطنية.وتناول الاجتماع الموسع مناقشة الأوضاع التنظيمية وسبل تطويرها بما يخدم دور ومكانة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني كحزب سياسي جماهيري وارتباطاته بجماهير وأوساط شعبنا ومجتمعنا، وتم إقرار مجموعة من القرارات التي تخدم الوضع التنظيمي والنقابي والجماهيري للجبهة في كافة المناطق.وبحثت الجبهة باجتماعات منفصلة الأوضاع التنظيمية في الفرع بحضور مهند قلالوة سكرتير اللجنة التنظيمية، وبحثت الأوضاع المتعلقة بالعمل النقابي والجماهيري بحضور عضو اللجنة المركزية سكرتير لجنة العمل النقابي والجماهيري علاء اعبيد، وبحثت الاوضاع المتعلقة بالنقابات المهنية بحضور عضو اللجنة المركزية سكرتير لجنة النقابات المهنية رامي نزال.