ستكون "مهمة جدًا وكبيرة".. إعلام إسرائيلي يعلن استئناف الاعتقالات في الضفة الغربية الليلة





وأضافت: " وإذا كان هناك مسعى لمنع حدوث عمليات في تل أبيب أو بني براك أو إلعاد، فيجب الدخول إلى نابلس وجنين، أي على المدى القريب من المتوقع أن نرى تعمقًا لنشاط الجيش والشاباك في الضفة الغربية".





رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستأنف الليلة عمليات الاعتقال في الضفة.وقالت القناة (13) الإسرائيلية، إن "الجيش سيستأنف الليلة عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، وستكون كبيرة ومهمة جدًا".وتابعت: "الجيش الإسرائيلي والشاباك سيعمقان أنشطة الاعتقالات في مناطق الضفة الغربية، لكنهم يعتقدون أنه بسبب استمرار موجة الاعتقالات، هناك احتمال لحدوث تدهور أمني"