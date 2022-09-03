شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يكشف لـ"دنيا الوطن" حقيقة ضياع معلومات من وزارة الصحة

وزير الاتصالات يكشف لـ"دنيا الوطن" حقيقة ضياع معلومات من وزارة الصحة
اسحق سدر
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة 
نفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحاق سدر، اليوم السبت، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من ضياع للمعلومات الخاصة بوزارة الصحة الفلسطينية.

وقال سدر في حديثه لـ "دنيا الوطن": إن ما انتشر بالبلد عن ضياع للمعلومات من وزارة الصحة الفلسطينية عارٍ تماماً عن الصحة".

وأضاف: "بالنسبة للخطأ الذي حدث فهو عبارة عن عطل فني أصاب محركات الوزارة من خلال فيروس ضرب عددًا من الأجهزة والذي تم السيطرة عليه وتداركه في الوقت المناسب".

وأكد وزير الاتصالات أنّ "جميع المعلومات والبيانات لدى وزارة الاتصالات جاهزة من يوم السبت، إلا أنها تعمل من خلال الكوادر في وزارة الاتصالات بوضع هذه المعلومات في بيئة أكثر أمان". 

وأوضح أن هناك الكثير من التأويلات التي لا صحة لها والواقع يقول غير ذلك، مشيراً إلى أنه "حرصاً من وزارة الاتصالات ولعدم تعرضها لأي فيروس فإنها تعمل على حفظها جيداً، ولمعرفة سبب حدوث الخلل أهو الانترنت أم دخول أجسام غريبة عليها". 

وبين أنه وبخصوص بعض الخدمات التي لم تفعل لحتى الآن فإن وزارة الاتصالات ومن خلال الأجهزة المختصة تعمل على تأمينها بالشكل المطلوب. 

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