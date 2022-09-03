دولي

أميريكا: شخص يقود طائرة صغيرة ويهدد بتحطيمها في متجر بولاية ميسيسيبي

أميريكا: شخص يقود طائرة صغيرة ويهدد بتحطيمها في متجر بولاية ميسيسيبي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الأميريكية، اليوم السبت، إخلاء متجرٍ بوول مارت في ويست مين، عقب تهديد شخص يقود طائرة صغيرة بتحطيمها فيه.

وقالت الشرطة الأمريكية اليوم السبت، إن شخصا يقود طائرة صغيرة فوق توبيلو بولاية مسيسيبي، هدد بتحطيم الطائرة في المتجر. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)

وقال بيان صادر عن إدارة شرطة توبيلو إن قائد الطائرة اتصل بالشرطة و"هدد بالاصطدام بمتجر بوول مارت في ويست مين".

وأضافت أن الشرطة أخلت المتجر ومبنى مجاورا من المتسوقين.

وقال البيان إن الشرطة على اتصال بالطيار، لكنها لم تذكر أي معلومات عن هويته أو دوافعه.

وأفاد حاكم ولاية ميسيسيبي، بأن الطائرة هبطت بعد أن هدد قائدها بالاصطدام عمدا في متجر وول مارت بمدينة توبلو دون إصابات.

وأظهرت خريطة من موقع FlightAware ما يبدو أنه مسار الطائرة المتعرج حول توبيلو، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 40.000 نسمة.

لكن بيان الشرطة حذر من أن تحليق الطائرة بهذه الطريقة يشكل خطرا كبيرا على المنطقة.

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