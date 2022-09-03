وزارة الاتصالات وسلطة الاراضي في تعاون مشترك لدعم التحول الرقمي

من جانبه أكد معالي الوزير سدر على اهمية التعاون المشترك بما يخدم مصلحة المواطن وتقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية، مشيرا ان ذلك يأتي من خلال تدريب الكوادر البشرية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز تواجد الخدمات في كافة المناطق الفلسطينية وخاصة المهمشة.



وفي ذات السياق دعا التميمي الى الاسراع في بدء العمل المشترك واستغلال الموارد المتاحة لخدمة المواطن وتحقيق اهداف الدولة، مؤكدا ان لدينا من الكفاءات البشرية ما يمكننا بالنهوض بالوطن.



واتفق الطرفان على اجراءات العمل لربط مناطق الاغوار ومسافر يطا بخدمات الاتصالات والانترنت، والعمل على تحسين الشبكة الحكومية وتوسعة حجم البيانات المستضافة عليها، بما يضمن حفظ البيانات وسرعة الوصول اليها.



كما أكد الطرفان على السعي لاشراك كافة موظفي الاتصالات وتكنولوجيا المعومات في المؤسسات الحكومية في الدورات التدريبية التي تعقدها الوزارة بشكل مستمر.



واتفق الجانبان على تعزيز التعاون مع المؤسسات الشريكة لتطوير وتوحيد المرجع الوطني للخرائط، "منصة نظام المعلومات الجيومكاني/جيو مولج" التي يتم من خلالها عرض الصور الجوية الحديثة والقديمة، والاستدلال على المواقع والأحواض والأحياء والمخططات وغيرها.



يأتي ذلك دعما لسياسة التحول الرقمي التي تعتمدها الحكومة الحكومية الفلسطينية.











رام الله - دنيا الوطنبحث معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م اسحق سدر، ورئيس سلطة الاراضي علاء التميمي، اليات العمل المشتركة لتعزيز سياسة التحول الرقمي، جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الاتصالات في مدينة رام الله.