لهذا السبب.. إسرائيل ترفض السماح لطاقم البحرية التركية النزول إلى شاطئ حيفا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن ممثل وزارة الداخلية في ميناء حيفا رفض السماح لطاقم تابع للبحرية التركية النزول إلى شواطئ حيفا.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن لم "يُسمح لطاقم الفرقاطة التابعة للبحرية التركية التي رست صباح اليوم في ميناء حيفا والبالغ عددهم 203 فردا، بالنزول إلى الشاطئ ".وتابعت: "كانت خطة الطاقم هي القيام بجولة في بيت لحم والقدس، لكن ممثل وزارة الداخلية في ميناء حيفا يرفض السماح لهم بالنزول على أساس أنهم ليس لديهم جوازات سفر".وقد رست صباح اليوم، سفينة حربية تابعة لسلاح البحرية التركي في ميناء حيفا، بعد أن وصلت إلى الميناء برفقة مدمرة أميركية، وذلك لأول مرة منذ العام 2010.ووفقا للصحفي، إيتاي بلومنتال، من التلفزيون الإسرائيلي الرسمي (كان)، فإن ذلك يأتي على ما يبدو في إطار مهمة في المنطقة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).