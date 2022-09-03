عاجل

  • وكالة (ناسا) تعلن رسميا تأجيل إطلاق الصاروخ أرتميس 1 للقمر اليوم

  • شرطة ميسيسيبي الأمريكية: إخلاء متجر "وول مارت" بالولاية إثر تهديد بهجوم بطائرة صغيرة

دولي

لهذا السبب.. إسرائيل ترفض السماح لطاقم البحرية التركية النزول إلى شاطئ حيفا

لهذا السبب.. إسرائيل ترفض السماح لطاقم البحرية التركية النزول إلى شاطئ حيفا
القطعة البحرية التركية في ميناء حيفا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن ممثل وزارة الداخلية في ميناء حيفا رفض السماح لطاقم تابع للبحرية التركية النزول إلى شواطئ حيفا.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن لم "يُسمح لطاقم الفرقاطة التابعة للبحرية التركية التي رست صباح اليوم في ميناء حيفا والبالغ عددهم 203 فردا، بالنزول إلى الشاطئ ".

وتابعت: "كانت خطة الطاقم هي القيام بجولة في بيت لحم والقدس، لكن ممثل وزارة الداخلية في ميناء حيفا يرفض السماح لهم بالنزول على أساس أنهم ليس لديهم جوازات سفر".

وقد رست صباح اليوم، سفينة حربية تابعة لسلاح البحرية التركي في ميناء حيفا، بعد أن وصلت إلى الميناء برفقة مدمرة أميركية، وذلك لأول مرة منذ العام 2010.

ووفقا للصحفي، إيتاي بلومنتال، من التلفزيون الإسرائيلي الرسمي (كان)، فإن ذلك يأتي على ما يبدو في إطار مهمة في المنطقة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

أخبار ذات صلة

شاهد: قطعة بحرية تابعة لسلاح البحرية التركي ترسو في ميناء حيفا

شاهد: قطعة بحرية تابعة لسلاح البحرية التركي ترسو في ميناء حيفا

بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية

بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية

روسيا وإثيوبيا تجريان مباحثات عسكرية وتجارية في أكتوبر

روسيا وإثيوبيا تجريان مباحثات عسكرية وتجارية في أكتوبر

فرنسا: استئناف عمل جميع المفاعلات النووية في البلاد

فرنسا: استئناف عمل جميع المفاعلات النووية في البلاد

&#34;غازبروم&#34; تكشف سبب وقف ضخ وتوريد الغاز

"غازبروم" تكشف سبب وقف ضخ وتوريد الغاز

منظمة التعاون الإسلامي تدين تفجير مسجد في أفغانستان

منظمة التعاون الإسلامي تدين تفجير مسجد في أفغانستان

(الفاو): أسعار السلع الغذائية تنخفض للشهر الخامس على التوالي

(الفاو): أسعار السلع الغذائية تنخفض للشهر الخامس على التوالي

متحورات جديدة لفيروس (كورونا) قد تظهر قريبًا

متحورات جديدة لفيروس (كورونا) قد تظهر قريبًا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لاستعادة أجواء حوار أيلول 2020 وإطلاق استراتيجية كفاحية جامعة

"الديمقراطية" تدعو لاستعادة أجواء حوار أيلول 2020 وإطلاق استراتيجية كفاحية جامعة

مجدلاني: حركة نقابية قوية يعني حركة وطنية قوية قادرة على خدمة الطبقة العاملة

مجدلاني: حركة نقابية قوية يعني حركة وطنية قوية قادرة على خدمة الطبقة العاملة

&#34;التعليم&#34; تعلن عن منح لدراسة البكالوريوس في المغرب وكوبا

"التعليم" تعلن عن منح لدراسة البكالوريوس في المغرب وكوبا

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيد الأسير موسى أبو محاميد

الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيد الأسير موسى أبو محاميد

الأسيران الشقيقان موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ 27

الأسيران الشقيقان موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ 27

عطا الله حنا: الفلسطينيون ضحايا للتضليل الإعلامي والتحريض والتزوير

عطا الله حنا: الفلسطينيون ضحايا للتضليل الإعلامي والتحريض والتزوير

&#34;مركز الإنسان&#34; يطالب بتحرك دولي للإفراج عن جميع الأسرى المرضى

"مركز الإنسان" يطالب بتحرك دولي للإفراج عن جميع الأسرى المرضى

منوعات

شاهد: ابن كاظم الساهر يضع منى الشاذلي في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ابن كاظم الساهر يضع منى الشاذلي في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بروب الاستحمام

شاهد: ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بروب الاستحمام

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بسبب إطلالاته الجريئة

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بسبب إطلالاته الجريئة

شاهد: بدر خلف يتحدث عن معاناته من اكتئاب النفاس

شاهد: بدر خلف يتحدث عن معاناته من اكتئاب النفاس

سارة الطباخ تزيد أزمتها مع محمد الشرنوبي وتهدد

سارة الطباخ تزيد أزمتها مع محمد الشرنوبي وتهدد

شاهد: ماذا ردت مي العيدان على حلا الترك بعدما كشفت عن كرهها لها

شاهد: ماذا ردت مي العيدان على حلا الترك بعدما كشفت عن كرهها لها

شاهد: هنا الزاهد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة سبها أحد معجبيها

شاهد: هنا الزاهد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة سبها أحد معجبيها

وفاة فنان مصري شهير بشكل مفاجئ يصدم الوسط الفني

وفاة فنان مصري شهير بشكل مفاجئ يصدم الوسط الفني

شاهد: حوار قوي بين تامر حسني والداعية مصطفى حسني

شاهد: حوار قوي بين تامر حسني والداعية مصطفى حسني

هل ستشارك دنيا سمير غانم في رمضان 2023؟

هل ستشارك دنيا سمير غانم في رمضان 2023؟

عربي

السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا

السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا

عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا

عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا

سوريا: مسلحو &#34;النصرة&#34; ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

سوريا: مسلحو "النصرة" ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

هجوم مغربي على الرئيس التونسي

هجوم مغربي على الرئيس التونسي