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حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر

حفيظ درّاجي يرد على تغريدة للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر
حفيظ درّاجي
رام الله - دنيا الوطن
نشر الإعلامي والمعلّق الرياضي الجزائري، حفيظ درّاجي، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، ردًا على تغريدةٍ للإعلامي فيصل القاسم ضد الجزائر.

وقال درّاجي، "المهم أننا لا نخون ، و لا نبيع وطننا ولا قضيتنا ولا شرفنا ، ولا نفتخر بتدمير بلدنا لأجل إسقاط رئيسنا".

وأضاف: "الجزائر لم تقل بأنها ستلم شمل العرب لأنه لن يلملم، في ظل تفشي أنواع خطيرة من المخدرات و المهلوسات التي تفقد العقول ، وتزايد حجم التطبيع مع كيا ن يسعى إلى منع عقد القمة العربية في الجزائر باستعمال عملائه".

وتابع: "المصريون أحبتنا ،نقف ضد من يتآمر عليهم ، والقمة العربية هي التي نتشرف بأن تنعقد في بلد الأحرار الجزائر".

وكان فيصل القاسم، قد نشر تغريدة، معلّقًا من خلالها على القمة العربية الحادية والثلاثين، والمقرر أن تستضيفها الجزائر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.


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