طولكرم: الشرطة تقبض على سيدة سرقت مصاغاً ذهبياً بقيمة نصف مليون شيكل

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، ملابسات سرقة مصاغ ذهبي من منزل بقيمة نصف مليون شيكل في طولكرم.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه بناء على شكوى تقدم بها مواطن من عرب الداخل حول تعرض منزله للسرقه وسرقة مصاغ ذهبي منه، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري".وتابع أنه "تم الاشتباه بمواطنة من سكان محافظة طولكرم وباحضارها وسماع أقوالها أفادت بعملية السرقة بمساعدة شقيقها حيث قامت بالتصرف في جزء من المسروقات وتم التحرز على الباقي أصولاً".وأكد ارزيقات، إحالة المشتبه فيها والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمه بحقها أصولاً.