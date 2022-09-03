شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدعو لاستعادة أجواء حوار أيلول 2020 وإطلاق استراتيجية كفاحية جامعة

"الديمقراطية" تدعو لاستعادة أجواء حوار أيلول 2020 وإطلاق استراتيجية كفاحية جامعة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، اليوم السبت، دعت فيه إلى استعادة أجواء الانفتاح والحوار الوطني الذي ساد المؤتمر بتاريخ الثالث من أيلول/ سبتمبر 2020، واستعادة مخرجاته، خاصة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لمقاومة شعبنا الباسلة بكل الوسائل والإمكانيات.

وقالت الجبهة: "لقد شكل المؤتمر، محطة تاريخية أكدت بالملموس إمكانية انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بقرار فلسطيني ودون الحاجة إلى وسطاء".

وأكدت إمكانية الوصول إلى مخرجات وقرارات من شأنها أن تقلب صفحة الانقسام وصفحة الرهانات الفاشلة، لصالح استراتيجية وطنية كفاحية تستنهض قوى شعبنا كافة في مقاومة باسلة، تضع حداً لسياسة المراوحة في المكان، والتي شكلت فرصة لدولة الإحتلال لاستكمال مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية.

ودعت الجبهة كافة الأطراف للتخلي عن المصالح الفئوية الضيقة بديلاً للمصالح الوطنية العليا لشعبنا في الخلاص من الإحتلال والاستيطان، وتحرير الأرض وتحقيق أهداف البرنامج الوطني بالعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، بقيادة  م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تجمعاته.        

وختمت بالتأكيد أن تجارب شعبنا أثبتت أن الحوار الوطني، والوصول إلى الجوامع الوطنية المشتركة، هو السبيل الأفضل لتحقيق أهدافنا الوطنية وتعزيز نضالاتنا في كافة الميادين.

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