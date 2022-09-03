مجدلاني: حركة نقابية قوية يعني حركة وطنية قوية قادرة على خدمة الطبقة العاملة







رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، على أهمية استقلالية الحركة العمالية والنقابية والتعددية فيها من أجل تعزيز قوة الحركة العمالية والنقابية.وتابع مجدلاني خلال كلمته في المؤتمر العام الثاني لاتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة الذي انعقد في قاعة الهلال الأحمر بمدينة رام الله أن القضايا المطلبية والنقابية ربما تكون متشابهة ،لذلك الميل العام الدولي يتجه نحو تعزيز استقلالية الحركة النقابية والتعددية النقابية.وتابع: ما نريده هو حركة نقابية وفاعلة ،قادرة على خدمة القضايا العمالية وكذلك دورية الانتخابات التي تساهم في خلق أجيال واعية قادرة على خدمة المطالب النقابية ، فحركة عمالية قوية يعني حركة وطنية قوية.وأشار مجدلاني لأهمية القيام بمراجعة دقيقة وسريعة لمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولا يكمن الحديث عن شبكة حماية اجتماعية دون الحديث عن قانون ضمان اجتماعي، اليوم نحن نتحدث عن شبكة ضمان اجتماعي لصالح خدمة العمال الفلسطينيين بشكل عام وهذا يتطلب استكمال بناء شبكة الحماية الاجتماعية بقانون ضمان اجتماعي.وأكد أنه كلما ازدادت الضغوط الخارجية وجب علينا تعزيز الجبهة الداخلية، وكلما تفككت جبهتنا الداخلية فإنه لا نستطيع المواجهة لحماية قضيتنا الوطنية ، مؤكدا المهمة المركزية أمام الحركة الوطنية الفلسطينية مع الفراغ السياسي الذي يقوض أسس العملية السياسية ويستهدف شعبنا، هو نحو انهاء الانقسام والوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.