شؤون فلسطينية

مجدلاني: حركة نقابية قوية يعني حركة وطنية قوية قادرة على خدمة الطبقة العاملة

مجدلاني: حركة نقابية قوية يعني حركة وطنية قوية قادرة على خدمة الطبقة العاملة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، على أهمية استقلالية الحركة العمالية والنقابية والتعددية فيها من أجل تعزيز قوة الحركة العمالية والنقابية.

وتابع مجدلاني خلال كلمته في المؤتمر العام الثاني لاتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة الذي انعقد في قاعة الهلال الأحمر بمدينة رام الله أن القضايا المطلبية والنقابية ربما تكون متشابهة ،لذلك الميل العام الدولي يتجه نحو تعزيز استقلالية الحركة النقابية والتعددية النقابية.

وتابع: ما نريده هو حركة نقابية وفاعلة ،قادرة على خدمة القضايا العمالية وكذلك دورية الانتخابات التي تساهم في خلق أجيال واعية قادرة على خدمة المطالب النقابية ، فحركة عمالية قوية يعني حركة وطنية قوية.

وأشار مجدلاني لأهمية القيام بمراجعة دقيقة وسريعة لمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولا يكمن الحديث عن شبكة حماية اجتماعية دون الحديث عن قانون ضمان اجتماعي، اليوم نحن نتحدث عن شبكة ضمان اجتماعي لصالح خدمة العمال الفلسطينيين بشكل عام وهذا يتطلب استكمال بناء شبكة الحماية الاجتماعية بقانون ضمان اجتماعي.

وأكد أنه كلما ازدادت الضغوط الخارجية وجب علينا تعزيز الجبهة الداخلية، وكلما تفككت جبهتنا الداخلية فإنه لا نستطيع المواجهة لحماية قضيتنا الوطنية ، مؤكدا المهمة المركزية أمام الحركة الوطنية الفلسطينية مع الفراغ السياسي الذي يقوض أسس العملية السياسية ويستهدف شعبنا، هو نحو انهاء الانقسام والوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.


أخبار ذات صلة

طولكرم: الشرطة تقبض على سيدة سرقت مصاغاً ذهبياً بقيمة نصف مليون شيكل

طولكرم: الشرطة تقبض على سيدة سرقت مصاغاً ذهبياً بقيمة نصف مليون شيكل

هل ينفذ الاحتلال تهديده بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية؟

هل ينفذ الاحتلال تهديده بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية؟

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لاستعادة أجواء حوار أيلول 2020 وإطلاق استراتيجية كفاحية جامعة

"الديمقراطية" تدعو لاستعادة أجواء حوار أيلول 2020 وإطلاق استراتيجية كفاحية جامعة

&#34;التعليم&#34; تعلن عن منح لدراسة البكالوريوس في المغرب وكوبا

"التعليم" تعلن عن منح لدراسة البكالوريوس في المغرب وكوبا

إسرائيل تفرض قيودًا جديدًة على دخول الأجانب للضفة

إسرائيل تفرض قيودًا جديدًة على دخول الأجانب للضفة

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيد الأسير موسى أبو محاميد

الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيد الأسير موسى أبو محاميد

الأسيران الشقيقان موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ 27

الأسيران الشقيقان موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ 27

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لاستعادة أجواء حوار أيلول 2020 وإطلاق استراتيجية كفاحية جامعة

"الديمقراطية" تدعو لاستعادة أجواء حوار أيلول 2020 وإطلاق استراتيجية كفاحية جامعة

مجدلاني: حركة نقابية قوية يعني حركة وطنية قوية قادرة على خدمة الطبقة العاملة

مجدلاني: حركة نقابية قوية يعني حركة وطنية قوية قادرة على خدمة الطبقة العاملة

الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيد الأسير موسى أبو محاميد

الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيد الأسير موسى أبو محاميد

الأسيران الشقيقان موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ 27

الأسيران الشقيقان موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام لليوم الـ 27

عطا الله حنا: الفلسطينيون ضحايا للتضليل الإعلامي والتحريض والتزوير

عطا الله حنا: الفلسطينيون ضحايا للتضليل الإعلامي والتحريض والتزوير

&#34;مركز الإنسان&#34; يطالب بتحرك دولي للإفراج عن جميع الأسرى المرضى

"مركز الإنسان" يطالب بتحرك دولي للإفراج عن جميع الأسرى المرضى

(فدا): الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير موسى أبو محاميد

(فدا): الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير موسى أبو محاميد

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: استشهاد أبو محاميد يعكس استهتار مصلحة السجون بحياة الأسرى

"المقاومة الشعبية": استشهاد أبو محاميد يعكس استهتار مصلحة السجون بحياة الأسرى

منوعات

شاهد: ابن كاظم الساهر يضع منى الشاذلي في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ابن كاظم الساهر يضع منى الشاذلي في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بروب الاستحمام

شاهد: ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بروب الاستحمام

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بسبب إطلالاته الجريئة

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بسبب إطلالاته الجريئة

شاهد: بدر خلف يتحدث عن معاناته من اكتئاب النفاس

شاهد: بدر خلف يتحدث عن معاناته من اكتئاب النفاس

سارة الطباخ تزيد أزمتها مع محمد الشرنوبي وتهدد

سارة الطباخ تزيد أزمتها مع محمد الشرنوبي وتهدد

شاهد: ماذا ردت مي العيدان على حلا الترك بعدما كشفت عن كرهها لها

شاهد: ماذا ردت مي العيدان على حلا الترك بعدما كشفت عن كرهها لها

شاهد: هنا الزاهد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة سبها أحد معجبيها

شاهد: هنا الزاهد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة سبها أحد معجبيها

وفاة فنان مصري شهير بشكل مفاجئ يصدم الوسط الفني

وفاة فنان مصري شهير بشكل مفاجئ يصدم الوسط الفني

شاهد: حوار قوي بين تامر حسني والداعية مصطفى حسني

شاهد: حوار قوي بين تامر حسني والداعية مصطفى حسني

هل ستشارك دنيا سمير غانم في رمضان 2023؟

هل ستشارك دنيا سمير غانم في رمضان 2023؟

عربي

السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا

السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا

عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا

عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا

سوريا: مسلحو &#34;النصرة&#34; ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

سوريا: مسلحو "النصرة" ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

هجوم مغربي على الرئيس التونسي

هجوم مغربي على الرئيس التونسي