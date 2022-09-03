السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 شخصًا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 1265 شخصًا، وذلك إثر مصرع 57 شخصًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفق موقع (باكستان نيوز)، فإن هيئة الكوارث الوطنية ذكرت في بيان، إن 57 شخصًا لقوا حتفهم في الـ24 ساعة الماضية، منهم 38 قضوا في إقليم السند جنوبي البلاد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في عموم البلاد إلى 1265.وأوضحت في حصيلة الضحايا في إقليم السند لوحده بلغت 502 وذلك من بدء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في منتصف يونيو/ حزيران الماضي.وذكر البيان أنه خلال اليوم الأخير لقي 17 شخصًا مصرعه إثر حوادث متعلقة بالفيضانات في إقليم خيبر بختنخوا، ما يرفع إجمالي قتلى الإقليم إلى 285.كما لقي 257 شخصًا مصرعهم في إقليم بلوشستان(جنوب غرب)، و188 آخرين في إقليم البنجاب (شمال شرق) منذ بداية الفيضانات.وبلغت إجمالي الإصابات في عموم البلاد أكثر من ستة آلاف شخص منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي، في الحوادث المرتبطة بالسيول والفيضانات.وأمس الجمعة، طلبت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن، من تركيا إرسال وفد تقني لمساعدة بلادها في أعمال إغاثة متضرري السيول.جاء ذلك خلال لقائها وزيري الداخلية التركي سليمان صويلو، والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، اللذين يزوران باكستان للإطلاع على أعمال الإغاثة جراء الفيضانات والسيول.وتضرر بفعل الفيضانات أكثر من 3451 كيلومترا من الطرق، و162 جسرا، و170 متجرا، و949 ألفا و858 مسكنا في جميع أنحاء باكستان، حسب المصدر نفسه.