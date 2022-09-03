شؤون فلسطينية

"التعليم" تعلن عن منح لدراسة البكالوريوس في المغرب وكوبا

"التعليم" تعلن عن منح لدراسة البكالوريوس في المغرب وكوبا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس عن توفّر عدد من المنح الدراسية في المغرب للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات محددة.

جاء ذلك، استكمالاً للمنح المُخصّصة من الحكومة المغربية للطلبة الفلسطينية للعام 2022-2023.

كما أعلنت الوزارة عن توفّر عدد من المنح الدراسية في جمهورية كوبا للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري للعام 2022-2023، وذلك استكمالاً للمنح المخصصة لفلسطين.

ودعت الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps.

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