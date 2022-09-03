"التعليم" تعلن عن منح لدراسة البكالوريوس في المغرب وكوبا





جاء ذلك، استكمالاً للمنح المُخصّصة من الحكومة المغربية للطلبة الفلسطينية للعام 2022-2023.



كما أعلنت الوزارة عن توفّر عدد من المنح الدراسية في جمهورية كوبا للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري للعام 2022-2023، وذلك استكمالاً للمنح المخصصة لفلسطين.



ودعت الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس عن توفّر عدد من المنح الدراسية في المغرب للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات محددة.