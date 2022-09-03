"التعليم" تعلن عن منح لدراسة البكالوريوس في المغرب وكوبا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس عن توفّر عدد من المنح الدراسية في المغرب للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات محددة.
جاء ذلك، استكمالاً للمنح المُخصّصة من الحكومة المغربية للطلبة الفلسطينية للعام 2022-2023.
كما أعلنت الوزارة عن توفّر عدد من المنح الدراسية في جمهورية كوبا للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري للعام 2022-2023، وذلك استكمالاً للمنح المخصصة لفلسطين.
ودعت الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps.
كما أعلنت الوزارة عن توفّر عدد من المنح الدراسية في جمهورية كوبا للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري للعام 2022-2023، وذلك استكمالاً للمنح المخصصة لفلسطين.
ودعت الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps.
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