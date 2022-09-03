شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيد الأسير موسى أبو محاميد

الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيد الأسير موسى أبو محاميد
الشهيد الأسير موسى أبو محاميد
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد موسى أبو محاميد، مؤكدًة أن "هذه الجريمة الجديد بحق الأسرى والمعتقلين هي استمرار لسياسة القتل البطيء التي يتعرضون لها في السجون".

وقالت الحركة إن "استشهاد أبو محاميد داخل سجون الاحتلال، يكشف بشكل فاضح إجرام الاحتلال بحق أسرانا، وعلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية ذات العلاقة بضرورة التحرك الجاد والموقف عند مسؤولياتهم تجاه قضية الأسرى".

وتابعت: "تتصاعد جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه، دون أدنى اعتبار للحقوق الحياتية المشروعة، حيث كان آخر هذه الجرائم استشهاد الأسير أبو محاميد (40 عاماً) من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى".

وتوجهت الحركة "بخالص التعازي من عائلة وذوي الشهيد أبو محاميد، ومن أهلنا في محافظة بيت لحم، ومن الحركة الأسيرة عامة، ونعاهد الله تعالى ثم نعاهد أسرانا وجماهير شعبنا بأن تبقى قضية الأسرى حاضرة حتى تحريرهم وخلاصهم".

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