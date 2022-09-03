الاقتصاد بغزة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن أسعار السلع الأساسية الفترة المقبلة

تحدث مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد بغزة، أسامة نوفل، اليوم السبت، حول أسعار السلع الغذائية في القطاع، والتي ستشهد انخفاضًا ملحوظًا الفترة المقبلة.





وقال نوفل في تصريح لـ "دنيا الوطن" إن "إعلان وزارة الاقتصاد برام الله انخفاض أسعار السلع الغذائية الفترة المقبلة سينعكس إيجابًا على القطاع"، متابعًا: "ما ينطبق على الضفة تسير عليها قطاع غزة أيضًا".





وأوضح أن عملية استيراد السلع في الضفة والقطاع تسير بنفس الآلية والنظام، مضيفًا: "عند قرار التاجر الاستيراد بالسعر الجديد من بلد المنشأ روسيا أو أوكرانيا، فإن وصول الكميات المستوردة سيكون ما بين شهر وشهرين".





وتابع: "وفق تقرير منظمة (فاو)، فإن أسعار السلع انخفضت بمتوسط عام 1.5 بالمئة، وتفاصيل مختلفة انخفض القمح بنسبة 5.5 بالمئة، أما الزيوت النباتية 3.3 بالمئة".





وشدد نوفل على أن انخفاض أسعار البترول عالميًا، سينعكس بشكل إيجابي على تكاليف الشحن ونقل البضائع من الدول المنتجة إلى المستوردة، وبالتالي سيمكن من خفض الأسعار بشكل أكثر.





وأفاد بأن أسعار السلع في قطاع غزة حتى اللحظة وفق النظام السابق، وأي تغيير على الأسعار لن يكون قبل شهر أو شهرين من الآن وبالتحديد مع بداية فصل الشتاء.

خاص دنيا الوطن- هاني الإمام