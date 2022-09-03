"المقاومة الشعبية": استشهاد أبو محاميد يعكس استهتار مصلحة السجون بحياة الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الشعبية أن استشهاد الأسير موسى أبو محاميد جريمة تعكس استهتار إدارة السجون بحياة الأسرى.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه "يجب الرد على جرائم الاحتلال بحق الأسرى بتصعيد الانتفاضة ومساندة الأسرى على كافة الصعد".وحملت سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو محاميد، مؤكدةً أن استمرار صمت المؤسسات الدولية والإنسانية إزاء الجرائم المرتكبة بحق الأسرى هو تشجيع وموافقة على هذه الجرائم.