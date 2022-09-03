لليوم الـ27.. المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنيواصل المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الـ27 على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري.وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن المعتقل أحمد موسى يعاني من أمراض في القلب والكلى، ونقل يوم الخميس إلى مستشفى "كابلان" في أراضي الـ48، وأجريت له الفحوصات الطبية، وأُعيد إلى عيادة سجن "الرملة"، يوم أمس الجمعة.ودخل أحمد (44 عاما)، وعدال (34 عاما)، بالإضراب في اليوم الثاني من اعتقالهما في السابع من آب/ أغسطس.ويقبع المعتقلان في سجن "عوفر"، وكلاهما أسيران سابقان، علماً أنّ المعتقل أحمد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة 31 يومًا، تعرض خلاله لجلطة أثرت على قدمه ويده، كما خضع لعملية قلب مفتوح في وقت سابق.