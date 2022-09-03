"الخارجية" تُصدر بيانًا حول جريمة إعدام الأسير أبو محاميد

رام الله - دنيا الوطنحملت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير موسى أبو محاميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.وقالت الوزارة إن "ذلك نتيجة الإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال"، مضيفًة أن السياسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى جزء من انتهاكات وجرائمه ضد شعبنا.هذا ودعت لفتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد الأسير أبو محاميد.وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال.كما ودعت لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم، والتعامل معهم كأسرى حرب، وفقًا لاتفاقيات جنيف والإفراج الفوري عنهم.