شؤون فلسطينية

أبو بكر يطالب المجتمع الدولي بوقف سياسة الاحتلال بالقتل الميداني

أبو بكر يطالب المجتمع الدولي بوقف سياسة الاحتلال بالقتل الميداني
قدري أبو بكر
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر اليوم السبت، وعُقب استشهاد المعتقل موسى ابو محاميد 40 عامًا من محافظة بيت لحم، في مستشفى "أساف هروفيه"، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة القتل الميداني التي أعطتها حكومة الاحتلال لجنود جيشها وعناصر شرطتها.

وقال أبو بكر " منذ عدة سنوات، وتحديداً عام ٢٠١٥، والذي شهد بدأ مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في القدس، والدفاع عن المقدسات، وتحدي عنصرية الاحتلال ومستوطنيه، ومساعيهم لتهويد القدس العاصمة، أعطت حكومة الاحتلال قراراً واضحاً للجيش والشرطة بالتصرف الميداني، بحيث أصبح كل شرطي أو جندي يمتلك الحق بتقرير مصير الفلسطيني الذي أمامه، ببقائه على قيد الحياة أم قتله ".

وأضاف " لقد وثقت عدسات الكاميرات العمل بهذا القرار الإسرائيلي اللا أخلاقي واللا إنساني، وتم اطلاق النار على مئات الفلسطينيين من مسافة الصفر، نسبه كبيرة منهم من الأطفال والنساء، ولا زال أكثر من مئة جثمان مختطفة ممن ارتقوا بعد عام ٢٠١٥، وكل حالة منها تعري هذا التطرف الإجرامي لمنظومة الاحتلال المتصهينة".

وأدان أبو بكر جريمة قتل الأسير محاميد، سواء بإطلاق النار الذي تعرض له قبل شهرين، أو باعتقاله وارتكاب جريمة طبية بحقه، وأن دخوله للقدس بدون تصريح عمل كان في سبيل لقمة العيش، ولا يعقل أن يكون ثمن ذلك إنهاء حياته.

يذكر أن المعتقل محاميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، معتقل منذ شهرين تقريباً، واستشهد صباح اليوم السبت في مستشفى "أساف هيروفيه" الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

عطا الله حنا: الفلسطينيون ضحايا للتضليل الإعلامي والتحريض والتزوير

عطا الله حنا: الفلسطينيون ضحايا للتضليل الإعلامي والتحريض والتزوير

&#34;مركز الإنسان&#34; يطالب بتحرك دولي للإفراج عن جميع الأسرى المرضى

"مركز الإنسان" يطالب بتحرك دولي للإفراج عن جميع الأسرى المرضى

(فدا): الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير موسى أبو محاميد

(فدا): الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير موسى أبو محاميد

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: استشهاد أبو محاميد يعكس استهتار مصلحة السجون بحياة الأسرى

"المقاومة الشعبية": استشهاد أبو محاميد يعكس استهتار مصلحة السجون بحياة الأسرى

لليوم الـ27.. المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام

لليوم الـ27.. المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام

&#34;الخارجية&#34; تُصدر بيانًا حول جريمة إعدام الأسير أبو محاميد

"الخارجية" تُصدر بيانًا حول جريمة إعدام الأسير أبو محاميد

&#34;مكافحة المخدرات&#34; تضبط 24 فرش حشيش و4000 حبة مخدرة بالقطاع

"مكافحة المخدرات" تضبط 24 فرش حشيش و4000 حبة مخدرة بالقطاع

هل سيشهد قطاع غزة انخفاضًا في سعر ربطة الخبز؟

هل سيشهد قطاع غزة انخفاضًا في سعر ربطة الخبز؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عطا الله حنا: الفلسطينيون ضحايا للتضليل الإعلامي والتحريض والتزوير

عطا الله حنا: الفلسطينيون ضحايا للتضليل الإعلامي والتحريض والتزوير

&#34;مركز الإنسان&#34; يطالب بتحرك دولي للإفراج عن جميع الأسرى المرضى

"مركز الإنسان" يطالب بتحرك دولي للإفراج عن جميع الأسرى المرضى

(فدا): الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير موسى أبو محاميد

(فدا): الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير موسى أبو محاميد

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: استشهاد أبو محاميد يعكس استهتار مصلحة السجون بحياة الأسرى

"المقاومة الشعبية": استشهاد أبو محاميد يعكس استهتار مصلحة السجون بحياة الأسرى

لليوم الـ27.. المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام

لليوم الـ27.. المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى يواصلان إضرابهما عن الطعام

جنين: وفاة شاب متأثراً بإصابته برصاصة طائشة

جنين: وفاة شاب متأثراً بإصابته برصاصة طائشة

إحصائية التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

إحصائية التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

حركة الأحرار: استشهاد أبو محيميد جريمة تضاف لسجل الاحتلال الأسود

حركة الأحرار: استشهاد أبو محيميد جريمة تضاف لسجل الاحتلال الأسود

منوعات

شاهد: ابن كاظم الساهر يضع منى الشاذلي في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ابن كاظم الساهر يضع منى الشاذلي في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بروب الاستحمام

شاهد: ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بروب الاستحمام

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بسبب إطلالاته الجريئة

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بسبب إطلالاته الجريئة

شاهد: بدر خلف يتحدث عن معاناته من اكتئاب النفاس

شاهد: بدر خلف يتحدث عن معاناته من اكتئاب النفاس

سارة الطباخ تزيد أزمتها مع محمد الشرنوبي وتهدد

سارة الطباخ تزيد أزمتها مع محمد الشرنوبي وتهدد

شاهد: ماذا ردت مي العيدان على حلا الترك بعدما كشفت عن كرهها لها

شاهد: ماذا ردت مي العيدان على حلا الترك بعدما كشفت عن كرهها لها

شاهد: هنا الزاهد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة سبها أحد معجبيها

شاهد: هنا الزاهد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة سبها أحد معجبيها

وفاة فنان مصري شهير بشكل مفاجئ يصدم الوسط الفني

وفاة فنان مصري شهير بشكل مفاجئ يصدم الوسط الفني

شاهد: حوار قوي بين تامر حسني والداعية مصطفى حسني

شاهد: حوار قوي بين تامر حسني والداعية مصطفى حسني

هل ستشارك دنيا سمير غانم في رمضان 2023؟

هل ستشارك دنيا سمير غانم في رمضان 2023؟

عربي

عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا

عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا

سوريا: مسلحو &#34;النصرة&#34; ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

سوريا: مسلحو "النصرة" ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

هجوم مغربي على الرئيس التونسي

هجوم مغربي على الرئيس التونسي

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية