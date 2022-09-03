أبو بكر يطالب المجتمع الدولي بوقف سياسة الاحتلال بالقتل الميداني

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر اليوم السبت، وعُقب استشهاد المعتقل موسى ابو محاميد 40 عامًا من محافظة بيت لحم، في مستشفى "أساف هروفيه"، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة القتل الميداني التي أعطتها حكومة الاحتلال لجنود جيشها وعناصر شرطتها.وقال أبو بكر " منذ عدة سنوات، وتحديداً عام ٢٠١٥، والذي شهد بدأ مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في القدس، والدفاع عن المقدسات، وتحدي عنصرية الاحتلال ومستوطنيه، ومساعيهم لتهويد القدس العاصمة، أعطت حكومة الاحتلال قراراً واضحاً للجيش والشرطة بالتصرف الميداني، بحيث أصبح كل شرطي أو جندي يمتلك الحق بتقرير مصير الفلسطيني الذي أمامه، ببقائه على قيد الحياة أم قتله ".وأضاف " لقد وثقت عدسات الكاميرات العمل بهذا القرار الإسرائيلي اللا أخلاقي واللا إنساني، وتم اطلاق النار على مئات الفلسطينيين من مسافة الصفر، نسبه كبيرة منهم من الأطفال والنساء، ولا زال أكثر من مئة جثمان مختطفة ممن ارتقوا بعد عام ٢٠١٥، وكل حالة منها تعري هذا التطرف الإجرامي لمنظومة الاحتلال المتصهينة".وأدان أبو بكر جريمة قتل الأسير محاميد، سواء بإطلاق النار الذي تعرض له قبل شهرين، أو باعتقاله وارتكاب جريمة طبية بحقه، وأن دخوله للقدس بدون تصريح عمل كان في سبيل لقمة العيش، ولا يعقل أن يكون ثمن ذلك إنهاء حياته.يذكر أن المعتقل محاميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، معتقل منذ شهرين تقريباً، واستشهد صباح اليوم السبت في مستشفى "أساف هيروفيه" الإسرائيلي.