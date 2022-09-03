"المكافحة" تضبط 24 فرش حشيش و4 آلاف حبة مخدرة بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة بغزة، أنها ضبطت 24 فرش حشيش و4 آلاف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، وأوقفت اثنين مشتبه بهما، في مهمتين منفصلتين برفح جنوبي القطاع.وقالت المكافحة، في تصريح صباح اليوم السبت، إن المهمتين استغرقتا أياماً من التحري والمتابعة وصولاً لضبط المواد المخدرة والمشتبهَين.وأوضحت أن دائرة رفح جنوبي القطاع، تمكنت من ضبط 24 فرش بحوزة المشتبه به (أ، ش) خلال كمين محكم بالمحافظة، والذي اعترف بحيازتها بقصد الترويج.كما ضبطت دائرة مكافحة الوسطى 4 آلاف حبة مخدرة من نوع كابتاجون “روتانا"، وذلك خلال كمين محكم بالتنسيق مع دائرة مكافحة رفح.وذكرت أنه تم توقيف المشتبه به (ح. م) وبحوزته الحبوب المخدرة.ولفتت المكافحة إلى أنها أحالت القضيتين والمشتبه بهما إلى القضاء العسكري؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.وشددت إدارة مكافحة المخدرات على أنها تواصل جهودها وعملها في محاربة هذه الآفة الخطيرة، وملاحقة مروجيها وتجارها.