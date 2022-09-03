هل سيشهد قطاع غزة انخفاضًا في سعر ربطة الخبز؟

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، اليوم السبت، آخر التطورات بشأن سعر ربطة الخبز التي تباع للمواطنين في القطاع.وقال العجرمي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "يتوقع في الوقت القريب زيادة وزن ربطة الخبز مقابل ثبات السعر على ثمانية شواكل"، مضيفًا: "أن السعر الحالي للربطة ثمانية شواكل بوزن 2 كيلو و800 غرام".وأضاف: "لا معلومات حتى اللحظة عن قيمة الزيادة بالوزن"، مؤكدًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية لا زالت تؤثر على أسعار السلع الغذائية لا سيما الطحين والقمح.وكانت وزارة الاقتصاد في رام الله، أعلنت صباح اليوم، أنه في الوقت القريب سنشهد انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية، منها الطحين والقمح والزيوت.