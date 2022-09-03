جنين: وفاة شاب متأثراً بإصابته برصاصة طائشة

رام الله - دنيا الوطنتوفي صباح اليوم شاب عشريني متأثراً بإصابته برصاصة طائشة في مدينة جنين.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة محافظة جنين تلقت أمس بلاغا يفيد بوصول شاب عشريني لمستشفى ابن سينا التخصصي جراء إصابته برصاصة في الراس أثناء عبث أحد أصدقائه بالسلاح خلال تواجدهما في صالون للحلاقة ووصفت اصابته بالحرجة، وقد أعلن الأطباء فجر اليوم عن وفاته.وأوضح ارزيقات، أنه وفور تلقي البلاغ تم تحريك دوريات الشرطة وجهات الاختصاص لمكان الحادث وباشرت الإجراءات القانونية.وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه من قبل جهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.