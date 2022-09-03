إحصائية التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (28 أغسطس - 2 سبتمبر 2022).وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10271 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10127 وافداً.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10092 مواطناً و93 أجنبياً، و86 من فلسطينيي الداخل.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 9957 مواطناً، و111 أجنبياً، و52 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى سبع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.