أول تعليق من حماس على استشهاد أسير في مستشفى "أساف هروفيه"

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على استشهاد الأسير موسى هارون أبو محاميد، في مستشفى "أساف هروفيه".وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "استشهاد الأسير موسى هارون أبو محاميد (40 عاماً) من بيت لحم، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، جريمة مركبة وانتهاك لكل الأعراف والقوانين الإنسانية، وتعكس إجرام المحتل وسادية السجان الصهيوني".وتابعت الحركة: "ارتقاء 231 شهيداً من الحركة الأسيرة، يعني أننا أمام جريمة حرب منظمة ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أسرانا الأبطال، وأن إدارة سجون الاحتلال تتعمد انتهاك كل القوانين الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وتتصرف بمنطق البلطجة".وشددت حماس على أن "شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيبقيان أوفياء لقضية الأسرى وصولاً لكسر القيد عن كل أسرانا الأبطال".