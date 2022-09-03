دولي

روسيا وإثيوبيا تجريان مباحثات عسكرية وتجارية في أكتوبر

روسيا وإثيوبيا تجريان مباحثات عسكرية وتجارية في أكتوبر
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير الإثيوبي في روسيا، أليمايهو تيغينو، بأنّ المشاريع الروسية الإثيوبية في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، تتطور وفق الخطّة المحددة لها.

وأشار إلى أنّ الطرفين سيناقشان التعاون العسكري التقني في إطار اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، المقرر عقدها في أديس بابا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وفق ما نقلته قناة (الميادين). 

وقال تيغينو، في حديث لوكالة (سبوتنيك) الروسية:" نعم كل هذه المشاريع مع روس أتوم وروس كسموس تتطور وفقاً للخطة الموضوعة، وجميع المشاريع الحالية ستناقش في إطار اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين والتي ستعقد في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

وأضاف تيغينو رداً على سؤال حول ما إذا كان التعاون العسكري الفني بين البلدين سيُناقش خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة: "نعم، سيتم بحث الأمر".

يُشار إلى أنّ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أجرى جولة في أفريقيا في شهر تموز/ يوليو الماضي، استغرقت خمسة أيام، زار خلالها مصر وأوغندا، ثم انتقل إلى جمهورية الكونغو، قبل أن ينهي زيارته إلى إثيوبيا.

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