فرنسا: استئناف عمل جميع المفاعلات النووية في البلاد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر أن عملاق الكهرباء الفرنسي "إي دي إف" تعهد باستئناف العمل في جميع مفاعلاته النووية بحلول الشتاء لمساعدة الدولة خلال أزمة الطاقة واسعة النطاق والتي تفاقمت جراء الحرب في أوكرانيا.ووفق ما نقلته (سكاي نيوز)، فإن أنييس بانييه روناتشر قالت إن الحكومة تتخذ خطوات لـ "تجنب الإجراءات التقييدية"، بشأن استخدام الطاقة في ذروة موسم البرد الشتوي، وذلك في أعقاب اجتماع خاص للحكومة بشأن قضايا الطاقة.وتابعت: "تعتمد فرنسا على الطاقة النووية في توليد 67 بالمائة من كهربائها -أكثر من أي بلد آخر- وعلى الغاز لتوليد 7 بالمائة من الكهرباء".وأردفت الوزيرة الفرنسية: "في الوقت الحالي، تم إغلاق 32 مفاعلا نوويا من مفاعلات فرنسا البالغ عددها 65، وجميعها تديرها شركة (إي دي إف)، من أجل أعمال الصيانة الدورية وفي بعض الحالات لإصلاح مشكلات التآكل".وذكرت أن "هناك جدولا زمنيا ينص على أنه ابتداء من تشرين الأول/ أكتوبر، سيتم تشغيل محطة (نووية) جديدة مرة أخرى كل أسبوع".