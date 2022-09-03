عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا



وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" قبل أيام إن أعضاء المجلس اتفقوا على اسم باثيلي بينما عبّرت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا عن "تحفظاتها".



وكان الوزير السنغالي السابق قد شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، وعمل أيضا مستشارا خاصا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.



واستقال الموفد الدولي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش في شكل مفاجئ في نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت ظل هذا المنصب شاغرا لأن مجلس الأمن الذي تعتبر موافقته ضرورية رفض اقتراحات عدة لأسماء قدّمها الأمين العام.



رام الله - دنيا الوطنعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، بعد أشهر على شغور المنصب، حيث تتنافس حكومتان على السلطة.