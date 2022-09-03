سوريا: مسلحو "النصرة" ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

رام الله - دنيا الوطنكشف المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا تنفيذ مسلحي "جبهة النصرة" ثلاث هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب.ووفق ما نقلته قناة (الميادين)، فإن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ إيغوروف، قال في إفادة صحفية إنّ "منطقة إدلب لخفض التصعيد سجّلت ثلاث حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية"، أمس الجمعة.وأشار إلى تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظة حلب و إدلب واللاذقية.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كذلك تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.ومنذ أسبوع، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنّ مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" نفذوا عمليتي إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.وفي ذلك الحين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ ضربات نفذها الطيران الروسي دمرت معسكراً لمسلحي "جبهة النصرة" في محافظة إدلب.