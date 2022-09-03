شؤون فلسطينية

حركة الأحرار: استشهاد أبو محيميد جريمة تضاف لسجل الاحتلال الأسود

حركة الأحرار: استشهاد أبو محيميد جريمة تضاف لسجل الاحتلال الأسود
حركة الأحرار
رام الله - دنيا الوطن
حملت حركة الأحرار الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ارتقاء الأسير الشهيد موسى أبو محيميد الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه.

وأضافت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" صباح اليوم السبت، أن هذه "الجريمة الجديدة تضاف للسجل الأسود للاحتلال الذي يمعن في إجرامه ضد أسرانا ويستخف بشكل خطير بحياتهم لاسيما المرضى منهم، وينتهك كافة القوانين والقرارات الدولية بحقهم أمام صمت دولي مخزي وفاضح يشجعه على مواصلة إجرامه".

ودعت الحركة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها في فضح جرائم الاحتلال وتعريته أمام العالم، فصمتهم مشاركة فعلية بما يرتكب من جرائم بحق شعبنا وأسرانا.

أخبار ذات صلة

أبو بكر يطالب المجتمع الدولي بوقف سياسة الاحتلال بالقتل الميداني

أبو بكر يطالب المجتمع الدولي بوقف سياسة الاحتلال بالقتل الميداني

&#34;المكافحة&#34; تضبط 24 فرش حشيش و4 آلاف حبة مخدرة بقطاع غزة

"المكافحة" تضبط 24 فرش حشيش و4 آلاف حبة مخدرة بقطاع غزة

هل سيشهد قطاع غزة انخفاضًا في سعر ربطة الخبز؟

هل سيشهد قطاع غزة انخفاضًا في سعر ربطة الخبز؟

جنين: وفاة شاب متأثراً بإصابته برصاصة طائشة

جنين: وفاة شاب متأثراً بإصابته برصاصة طائشة

إحصائية التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

إحصائية التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

أول تعليق من حماس على استشهاد أسير في مستشفى &#34;أساف هروفيه&#34;

أول تعليق من حماس على استشهاد أسير في مستشفى "أساف هروفيه"

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المعتقل أبو محاميد

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المعتقل أبو محاميد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إحصائية التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

إحصائية التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

حركة الأحرار: استشهاد أبو محيميد جريمة تضاف لسجل الاحتلال الأسود

حركة الأحرار: استشهاد أبو محيميد جريمة تضاف لسجل الاحتلال الأسود

&#34;الجهاد&#34;: ننعى الشاب فادي غطاس منفذ عملية الطعن بالخليل

"الجهاد": ننعى الشاب فادي غطاس منفذ عملية الطعن بالخليل

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

الكشف عن هوية وصورة منفذ عملية الطعن بالخليل

الكشف عن هوية وصورة منفذ عملية الطعن بالخليل

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح الأحد المقبل

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الأحد المقبل

&#34;الخارجية&#34;: فلسطين تدين محاولة اغتيال نائب رئيس الأرجنتين

"الخارجية": فلسطين تدين محاولة اغتيال نائب رئيس الأرجنتين

تعليق حركة حماس على عملية الطعن في الخليل

تعليق حركة حماس على عملية الطعن في الخليل

منوعات

شاهد: ابن كاظم الساهر يضع منى الشاذلي في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ابن كاظم الساهر يضع منى الشاذلي في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بروب الاستحمام

شاهد: ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بروب الاستحمام

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بسبب إطلالاته الجريئة

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بسبب إطلالاته الجريئة

شاهد: بدر خلف يتحدث عن معاناته من اكتئاب النفاس

شاهد: بدر خلف يتحدث عن معاناته من اكتئاب النفاس

سارة الطباخ تزيد أزمتها مع محمد الشرنوبي وتهدد

سارة الطباخ تزيد أزمتها مع محمد الشرنوبي وتهدد

شاهد: ماذا ردت مي العيدان على حلا الترك بعدما كشفت عن كرهها لها

شاهد: ماذا ردت مي العيدان على حلا الترك بعدما كشفت عن كرهها لها

شاهد: هنا الزاهد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة سبها أحد معجبيها

شاهد: هنا الزاهد تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة سبها أحد معجبيها

وفاة فنان مصري شهير بشكل مفاجئ يصدم الوسط الفني

وفاة فنان مصري شهير بشكل مفاجئ يصدم الوسط الفني

شاهد: حوار قوي بين تامر حسني والداعية مصطفى حسني

شاهد: حوار قوي بين تامر حسني والداعية مصطفى حسني

هل ستشارك دنيا سمير غانم في رمضان 2023؟

هل ستشارك دنيا سمير غانم في رمضان 2023؟

عربي

عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا

عبد الله باثيلي مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا

سوريا: مسلحو &#34;النصرة&#34; ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

سوريا: مسلحو "النصرة" ينفذون هجمات بمنطقة خفض التصعيد في إدلب

هجوم مغربي على الرئيس التونسي

هجوم مغربي على الرئيس التونسي

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية