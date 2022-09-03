حركة الأحرار: استشهاد أبو محيميد جريمة تضاف لسجل الاحتلال الأسود

رام الله - دنيا الوطنحملت حركة الأحرار الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ارتقاء الأسير الشهيد موسى أبو محيميد الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه.وأضافت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" صباح اليوم السبت، أن هذه "الجريمة الجديدة تضاف للسجل الأسود للاحتلال الذي يمعن في إجرامه ضد أسرانا ويستخف بشكل خطير بحياتهم لاسيما المرضى منهم، وينتهك كافة القوانين والقرارات الدولية بحقهم أمام صمت دولي مخزي وفاضح يشجعه على مواصلة إجرامه".ودعت الحركة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها في فضح جرائم الاحتلال وتعريته أمام العالم، فصمتهم مشاركة فعلية بما يرتكب من جرائم بحق شعبنا وأسرانا.