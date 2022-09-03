دولي

"غازبروم" تكشف سبب وقف ضخ وتوريد الغاز

"غازبروم" تكشف سبب وقف ضخ وتوريد الغاز
محطة غازبروم
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شركة "غازبروم" اليوم السبت، عن السبب الرئيسي لوقف توريد الغاز إلى أوروبا في الوقت الراهن.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن الشركة قولها إن السبب يرجع لوجود عطل في التوربين الوحيد الذي يعمل في خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-1"، وتم إيقافه تماما حتى يتم تصحيح الخلل.

وأضافت أنه وخلال أعمال الصيانة الروتينية على وحدة ضخ الغاز في محطة بورتوفايا، والتي نفذت بالاشتراك مع ممثلي شركة "سيمنس"، تم الكشف عن تسرب للزيت مع خليط من مركب مانع التسرب في منافذ كابلات أجهزة الاستشعار.

وأكدت أنه تم اكتشاف تسرب زيت في أماكن أخرى أيضا وجرى كتابة التقرير حول تسرب الزيت وتم التوقيع عليه من قبل ممثلي شركة سيمنس.

وأردفت الشركة أنه تم تلقي تحذير من الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة بأن الأعطال والأضرار المكتشفة لا تسمح بالتشغيل الآمن الخالي من المخاطر لمحرك التوربينات، ومن الضروري اتخاذ التدابير المناسبة وتعليق تشغيل التوربينات.

وأشارت إلى أنه تم تحديد نفس المشاكل وهي تسرب الزيت في ثلاث توربينات أخرى، ولا يمكن تصحيح هذه العيوب إلا في المصنع في كندا.

وأكدت أنه تم إرسال خطاب بخصوص الأعطال التي تم تحديدها والحاجة إلى إصلاحها، إلى الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز كريستيان بروخ، وحتى يتم تصحيح الأخطاء في تشغيل المعدات، تم إيقاف نقل الغاز عبر "السيل الشمالي-1" بشكل تام.

وتعرقل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا أعمال صيانة توربينات "سيمنس" المثبتة على خط أنابيب "السيل الشمالي-1".

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