شؤون فلسطينية

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المعتقل أبو محاميد

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المعتقل أبو محاميد
صورة للشهيد أبو محاميد
رام الله - دنيا الوطن
حمل نادي الأسير الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل موسى هارون ابو محاميد 40 عامًا من بيت لحم، في مستشفى "أساف هروفيه"، صباح اليوم.

وذكر نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل محاميد على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح وذلك وفقًا لعائلته، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، حيث جرى نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي إلى أن ارتقى صباحاً.

وأشار نادي الأسير إلى أن ما تعرض له المعتقل محاميد، هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها جريمة الإهمال الطبي المتعمد.

وأشار نادي الأسير إلى أن استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول بدون تصريح إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما من خلال اطلاق النار عليهم.

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