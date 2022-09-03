شؤون فلسطينية

معقباً على عملية الطعن بالخليل.. غانتس: الجيش يواصل انتشاره طول الوقت بالضفة الغربية

معقباً على عملية الطعن بالخليل.. غانتس: الجيش يواصل انتشاره طول الوقت بالضفة الغربية
وزير جيش الاحتلال بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم السبت، أن قوات الجيش، تواصل انتشارها طوال الوقت في الضفة الغربية،  وإسرائيل لحماية الإسرائيليين مما وصفه بـ "التهديد".

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن غانتس قوله: إنه "يثني على القوة العسكرية التي قتلت بعد ظهر أمس مرتكب عملية الطعن قرب (كريات أربع) في الخليل".

وتابع: "قد أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة بعد أن تعرض للطعن بسكين في عنقه".

في السياق، نقلت (مكان) عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: إنه تم إحباط 200 محاولة لتنفيذ هجمات على الإسرائيليين على طرق الضفة الغربية منذ مطلع العام الحالي. 

وأكد المصدر أن قوات الجيش وما يسمى "حرس الحدود" تواصل نشاطاتها المكثفة بالضفة الغربية، في إطار حملة (كاسر الأمواج)، وتعتقل يومياً ما تصفهم بـ "مطلوبين" يُشتبه فيهم بالضلوع في هجمات على إسرائيليين.

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