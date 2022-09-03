منظمة التعاون الإسلامي تدين تفجير مسجد في أفغانستان

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الانفجار الذي هز، أمس الجمعة، مسجد جوزارجاه في مدينة هرات غربي أفغانستان.



وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد للتفجير، وهو الأحدث في سلسلة التفجيرات القاتلة والهجمات الأخيرة.



وأشارت إلى أنه على الرغم من أن البيئة الأمنية قد تحسنت بشكل واضح خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ من أن استمرار الهجمات والتفجيرات المتفرقة في عدد من مقاطعات البلاد يقوض الاستقرار والأمن والسلام الاجتماعي للشعب الأفغاني.



وجددت المنظمة تضامنها الراسخ مع أفغانستان وشعبها الذي طالت معاناته.





رام الله - دنيا الوطن