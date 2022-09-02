دولي

"الفاو": أسعار السلع الغذائية تنخفض للشهر الخامس على التوالي

"الفاو": أسعار السلع الغذائية تنخفض للشهر الخامس على التوالي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، يوم الجمعة، أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية تراجعت للشهر الخامس على التوالي لأسباب منها استئناف الصادرات من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود.

وقالت: "انخفض مؤشر (الفاو) لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع التطورات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية، بشكل مطرد منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في آذار/ مارس عقب الحرب في أوكرانيا".

وتابعت المنظمة: "وسُجل انخفاض معتدل بنسبة 1.9 بالمئة في آب/أغسطس، كما وتراجعت أسعار الزيوت النباتية عن مستوياتها قبل عام بعد انخفاض بنسبة 3.3 بالمئة".

وأردفت: "وانخفض مؤشر الفاو للحبوب بنسبة 1.4 بالمئة مدفوعا بانخفاض بنسبة 5.1 بالمئة في أسعار القمح العالمية".

كما وقالت المنظمة إن "ذلك جاء على خلفية تحسن آفاق الإنتاج في أميركا الشمالية وروسيا إضافة إلى استئناف الصادرات من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا للمرة الأولى بعد توقف استمر خمسة أشهر".

وأضافت أن أسعار القمح العالمية لا تزال أعلى بنسبة 10,6 بالمئة مقارنة بشهر آب/ أغسطس العام الماضي.

هذا وتراجعت الصادرات من أوكرانيا، أحد أكبر موردي القمح والذرة وزيت عباد الشمس في العالم قبل الحرب، واستؤنفت الإمدادات في أوائل آب/ أغسطس بموجب اتفاق برعاية الأمم المتحدة وتركيا.

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