دولي

متحورات جديدة لفيروس (كورونا) قد تظهر قريبًا

متحورات جديدة لفيروس (كورونا) قد تظهر قريبًا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن متحورات جديدة كليًا من فيروس (كورونا) قد تظهر هذا الشتاء، لكن اللقاحات المتوافرة حاليًا يفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة.

وجاءت هذه التعليقات مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد (كوفيد) قبل موجة من الإصابات يخشى أن تتفشى في وقت لاحق هذا العام، وفقا لـ (فرانس برس).

وقالت الوكالة: "تشمل هذا اللقاحات خليطا متنوعا من لقاحات مضادة لأوميكرون الطاغي حاليا تم ترخيصها حديثا، إضافة الى اللقاحات الأصلية التي طورت لمحاربة الفيروس"، وفق الوكالة الأوروبية.

وحذر المسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية ماركو كافاليري قائلا إن الناس "لا يجب أن ينتظروا لقاحا خاصا".

كما وقال "قد يكون هناك متحور جديد بالكامل قيد الظهور لا يمكننا توقعه اليوم".

وأعطت الوكالة يوم الخميس، موافقتها على لقاحات معدلة من شركتي فايزر/ بايونتيك وموديرنا مخصصة لمكافحة متحورة "بي آي 1" القديمة من (أوميكرون).

وهناك لقاح مطور من فايزر مضاد لسلالتي "بي آي 4" و5 يتوقع ترخيصه منتصف أيلول/ سبتمبر، بينما تطور موديرنا لقاحا مشابها.

وأضاف كافاليري أن "هذه اللقاحات المعدلة الجديدة المضادة لأوميكرون سوف تخصص على نطاق واسع للجرعات المعززة للمسنين والفئات الضعيفة والنساء الحوامل والعاملين في مجال الصحة".

وأشار إلى أن "اللقاحات الأصلية لا تزال قادرة على الحماية من كوفيد-19 الحاد ومن الوفاة"، حتى لو كانت أقل فعالية في الوقاية من العدوى.

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