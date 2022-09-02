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شؤون فلسطينية

"الصحة": تعرضنا لهجوم إلكتروني من جهة مجهولة

"الصحة": تعرضنا لهجوم إلكتروني من جهة مجهولة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، تعرض عدد من أنظمتها الإلكترونية لهجوم من جهة مجهولة، ما أدى لحدوث إرباك في تقديم الخدمات للجمهور في بعض مراكزها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "وزيرة الصحة مي الكيلة شكّلت لجنة لإدارة الملفات المهمة والطارئة في الإدارات التي تأثرت بالهجوم الإلكتروني وذلك بشكل ورقي إلى حين انتهاء الأزمة".

وأكد مدير عام تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة علي الحلو أن "جميع معلومات المرضى والمراجعين آمنة ولم تتعرض لأذى".

وأشار إلى أن "الطواقم المختصة في وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والجهات الرسمية المعنية تتابع الموضوع لمنع تكراره، مرجحا أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريباً جداً".

وشكل رئيس الوزراء محمد اشتية لجنة تحقيق بالخصوص برئاسة وزارة الداخلية، بناء على طلب وزيرة الصحة للوقوف على حيثيات الموضوع.

واعتذرت وزارة الصحة للجمهور عن هذا الإرباك الخارج عن إرادتها، فيما أكدت أن جميع خدماتها الإلكترونية وما يتصل بها ستعود قريباً، ويجري العمل مع جهات الاختصاص لتحديد مصدر الهجوم.

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