"الجهاد": ننعى الشاب فادي غطاس منفذ عملية الطعن بالخليل

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة الجهاد في فلسطين، اليوم الجمعة، "عملية الطعن البطولية قرب مستوطنة (كريات أربع) بالخليل، التي نفذها الشهيد البطل فادي محمد غطاس من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وأدت لإصابات في صفوف جنود الاحتلال".وقالت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد البطل الذي قام بواجبه المقاوم، نؤكد أن العملية التي نفذها هي رد طبيعي ومشروع في ظل تصاعد عمليات القتل والاعتقال بحق شعبنا في القدس والضفة".وشددت الحركة أن "هذه العملية تمثل امتدادا مباركاً لجذوة المقاومة المشتعلة وحالة الاشتباك الممتدة في مدن وقرى الضفة في وجه الاحتلال والمستوطنين".وتابعت أن "هذه العملية تؤكد على حيوية مقاومة شعبنا واستمرارها ضد هذا الاحتلال، وتثبت أن المقاومة المسلحة هي الخيار الكفيل بردع الاحتلال ولجمه عن ممارساته الإرهابية".وتوجهت الحركة "بالتحية لأهلنا ومقاومينا في مدن وبلدات الضفة ، ونبارك صمودهم رغم كل محاولات التهجير والإقصاء والتي كان آخرها في قرية النبي صموئيل بالقدس".