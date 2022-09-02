عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.وقد أصيب 46 مواطنا، بمواجهات اندلعت في نابلس وقلقيلية، خلال مسيرات أسبوعية انطلقت لمناهضة الاستيطان، كما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات الخليل.وفي قلقيلية أصيب سبعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون اختناقا بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر قدوم شرق المدينة، عقب انطلاق المسيرة الشعبية الأسبوعية في البلدة بعد أداء صلاة الجمعة.أما في نابلس فقال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع 39 إصابة خلال مواجهات دائرة في بلدة بيت دجن شرق المدينة.وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة (كرمي تسور) المقامة عنوة على أراضي المواطنين في بلدتي بيت أمر وحلحول شمال الخليل.وأطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه منازل المواطنين التي لا تبعد عشرات الأمتار عن المستوطنة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.