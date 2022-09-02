"الخارجية": فلسطين تدين محاولة اغتيال نائب رئيس الأرجنتين

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، محاولة الاغتيال "الفاشلة" ضد نائب الرئيس الأرجنتيني، الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، معربة عن ارتياحها لعدم اصابتها بأذى.وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إن "هذه المحاولة تعتبر مسعى لزعزعة السلام واستقرار الشعب الأرجنتيني الشقيق، إضافة إلى كونه عنف سياسي ضد نائب الرئيس".وأكدت أن "الشعب الفلسطيني وحكومة دولة فلسطين تدعم وتتضامن مع نائب الرئيس الأرجنتيني دي كيرشنر والحكومة الأرجنتينية والشعب الأرجنتيني، كما تنبذ جميع أعمال العنف التي تهدد الديمقراطية".