تعليق حركة حماس على عملية الطعن في الخليل

رام الله - دنيا الوطنعلق المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الجمعة، على عملية الطعن التي نفذها شاب من مدينة الخليل، وأُعلن عن استشهاده بعد إطلاق جيش الاحتلال النار صوبه.وقال قاسم إن "العملية المُنفذة ضد المستوطنين في الخليل بطولية، ونفذها أحد أبطال شعبنا الفلسطيني، نصرة للمسجد الأقصى ورداً على العدوان المستمر بحق المقدسات".وأضاف: "بطولة عظيمة يسجلها شعبنا باستمرار الفعل المقاوم ضد الاحتلال، وتضحيات سامية مازال الشباب الثائر يقدمها لانتزاع حقه في الحرية والانعتاق من الاحتلال".هذا واستشهد منفذ العملية برصاص جنود الاحتلال عصر اليوم، في مدينة الخليل بعد تنفيذه عملية طعن، أصيب من خلال أحد الجنود.