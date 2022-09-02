قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية الطعن بالخليل

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، عصر الجمعة، تفاصيل عملية الطعن التي نفذها شاب في مدينة الخليل اليوم.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن "منفذ العملية نزل من سيارة عند مفرق بين عينون ومعه سكين أخفاها"، وفق مزاعم الاحتلال.وأضافت القناة: "بعد نزول المنفذ قام بطعن مستوطن يبلغ من العمر حوالي (20 عامًا) في الجزء العلوي من الجسم والوجه كان يقف عند المفترق".وأفادت بأنه "تم إخلائه بحالة متوسطة، ورد جنود كتيبة تسبار في لواء غفعاتي بسرعة وأطلقوا النار على المنفذ حتى الموت".هذا واستشهد مواطن برصاص جنود الاحتلال، في مدينة الخليل بعد تنفيذه عملية طعن، أصيب من خلال أحد الجنود.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أنباءاً قد وردت عن عملية طعن قرب كريات أربع بالخليل، فيما تم إطلاق النار على المنفذ ما أدى لاستشهاده على الفور.