سبع إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب اليوم الجمعة، سبعة شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت ابتهاجا بانتصار الحركة الأسيرة في معركتها ضد إدارة مصلحة سجون الاحتلال.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن عشرات من جنود الاحتلال هاجموا المواطنين المشاركين في المسيرة بوابل كثيف من إطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز، مما أدى لإصابة سبعة شبان والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.وأوضح شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولات جيش الاحتلال اقتحام البلدة تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي، وملاحقة الشبان ونصب كمائن دون وقوع إصابات أو اعتقالات، فيما رد الشبان بالحجارة وزجاجات الطلاء، الأمر الذي أجبر جنود الاحتلال على الفرار أمام صمود الشبان رغم كثرة عدد الجنود.وأشار إلى أن مسيرة اليوم انطلقت بمشاركة المئات من أبناء البلدة نصرة للأسرى، وتعبيرا عن مشاعر الفخر والاعتزاز لما حققوه من انتصار على إدارة مصلحة سجون الاحتلال، مطالبا كافة قطاعات شعبنا الاستمرار في الالتفاف حول قضية الأسرى حتى نيل حريتهم.