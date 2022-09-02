وزير الأوقاف يدعو إلى إغاثة الشعب الباكستاني

رام الله - دنيا الوطندعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري أبناء شعبنا الفلسطيني إلى إغاثة منكوبي الشعب الباكستاني نتيجة الفيضانات الشديدة التي تعرض لها منذ أيام.وأكد وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم في الحرم الإبراهيمي أنه بناء على توجيهات وتوصيات الرئيس محمود عباس أطلقت وزارة الأوقاف يوم الإثنين الماضي حملة لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان تحت شعار (وفاء لباكستان - القدس معكم).وبين أن الحملة ستستمر حتى الجمعة القادمة ٩/٩/٢٠٢٢ وذلك لجمع التبرعات من المساجد بعد صلاة الجمعة أو من خلال التبرع على حساب خاص بالحملة.ووجه البكري نداء لأبناء شعبنا للمشاركة في هذه الحملة وفق إمكانياتهم لمساندة أهل باكستان الذين يعيشون أوضاع كارثية نتيجة الفيضانات انطلاقا من تعاليم دينا الحنيف للسعي في قضاء حوائج الناس وماله من ثواب عظيم.وبين وزير الأوقاف بأن هناك نحو ٣٠ مليون مشرد يلتحفون السماء ويفترشون الأرض وان ٦٠٠ ألف بيت هدم وأصبح أثر بعد عين وأن سبع الأراضي ملأها الماء.